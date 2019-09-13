5歲男童經常露出「詭異微笑」...還會放空下秒就正常　醫生確診為癲癇

▲男童被確診為癲癇，示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）



記者邱茀濱／綜合報導

湖北麻城一名7歲小男童在兩年前時，經常露出詭異的微笑，而持續的時間都不是很長，有時會突然發呆幾秒鐘就恢復正常，就這樣過了半年，家人才帶他到醫院做檢查。不料，經醫生檢查後確診為癲癇，並指出「孩子沒有情緒的笑容、抽搐都是癲癇的表現症狀」。目前，男童進行手術才恢復正常。

綜合陸媒報導，7歲男童從兩年前，獨自玩耍時常常露出微笑，無論家人怎麼喊他都不回應，眼神還會突然放空，且發作越來越頻繁，有時還有抽搐的症狀，詭異的情況讓母親覺得懊惱，並迅速帶他到神經內科做檢查。

沒想到被醫生確診為「癲癇」，並告知需要透過藥物去治療，但經過一年多，症狀始終沒有改善，男童還是時常會發作，一直到了7歲才被轉到神經外科。接診的主任杜浩為了治療男童的病，在他腦袋植入了6根0.8毫米的電極條，之後再進行離斷手術。目前，男童手術完三個月到醫複診後，檢查的狀況都良好。

杜浩指出，男童的情況屬於難治性癲癇，大約占了三成左右，且要精確找出病源位置，需要透過多種技術，這是目前癲癇手術的最大難點。

▲目前，男童恢復狀況良好，示意圖，與本文無關。（圖／pixabay）

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