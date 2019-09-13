正妹啦啦隊長生下女嬰「埋後院」　虐待屍體判刑...父母心疼爆哭

▲布魯克目前被判犯有「虐待屍體罪」。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者曾筠淇／綜合報導

住在美國俄亥俄州（State of Ohio）的女子布魯克（Brooke Skylar Richardson）在高中畢業舞會結束後，就將自己剛生下來沒多久的孩子殺死，並埋在住家後院。她在2017年犯下此事，經過兩年的審理後被判定犯有「虐待屍體罪」（guilty of corpse abuse），該罪可判處最高1年徒刑，因為是首次犯罪，可以獲得緩刑。

據英國《太陽報》報導，2017年時，18歲的布魯克不但是啦啦隊隊長，更是校園風雲人物，卻因為將自己的孩子殺害而毀了前程。檢方認為，布魯克是為了維持自己美好形象、完美生活，才將女兒殺害，並把屍體埋葬在自家後院。

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布魯克在同年將犯罪的事情告訴婦產科醫師，表示自己生下一名死嬰，還將孩子命名為Annabelle。醫師得知後，便向警方說明此事，嬰孩的遺體也在出生的兩個月後被找到了。

檢方聲稱，布魯克在埋葬前，有用岩石砸碎嬰兒的頭部，但該說法則遭到本人強烈否認，仍堅持Annabelle自出生就是死嬰，檢方則補充道，他們在布魯克所使用的網站上看見「如何擺脫嬰兒」的搜尋紀錄。

現在判決也出爐了，現年20歲的布魯克在7月時被指控加重謀殺、非故意過失殺人、傷害兒童、竄改證據、嚴重虐待屍體，目前除了「虐待屍體罪」外，其餘皆被判無罪，而「虐待屍體罪」最高可判處1年徒刑，但因念在她為首次犯罪，所以能獲得緩刑。

布魯克的父母在2017年表示，他們完全不知道女兒懷孕了，同樣也是因為婦產科醫師將布魯克犯行的經過說出來後，他們才知道這件事。現在判決結果出來後，他們兩人在法庭前痛哭，還對女兒喊話，「我們愛你，寶貝。」