　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

幫陌生童買蛋糕　父親留心碎卡片：今天是女兒1歲生日…她出生8天夭折

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼陌生男子替特製蛋糕買單。（圖／翻攝自Facebook／LÉÁ NÍ BHRÍAÍN）

▲陌生男子替特製生日蛋糕買單。（圖／翻攝自Facebook／LÉÁ NÍ BHRÍAÍN）

記者張方瑀／綜合報導

來自北愛爾蘭的布里安（Léá Ní Bhríaín）日前到麵包店拿訂做的生日蛋糕時，沒想到已經有人幫忙付錢了。原來是一位失去女兒的男子，發現這個特別訂製給女孩的蛋糕，決定把蛋糕當作送給去世女兒的禮物，因為他再也沒有機會這樣做。布里安感動地將這名先生留下的卡片po上臉書，希望網友可以幫忙找到這名父親。

布里安說，她9日下午到麵包店拿幫姪女訂做的佩佩豬生日蛋糕，結果店員卻跟她說，當天早上有一名男子看到這個蛋糕後，堅持要替這個蛋糕買單，原因是這名男子的女兒僅出生8天就夭折，他連一次生日都沒替女兒慶祝，未來也沒機會了，所以決定把祝福送給其他人。

▲▼陌生男子替特製蛋糕買單。（圖／翻攝自Facebook／LÉÁ NÍ BHRÍAÍN）

▲留下署名漢娜父親的生日卡片。（圖／翻攝自Facebook／LÉÁ NÍ BHRÍAÍN）

這名男子留下一張生日卡片，上面寫著，「親愛的生日女孩，為了紀念我女兒的一歲生日，我替你買了個蛋糕，我今天沒辦法幫我女兒買一個專屬於她的蛋糕，但我希望你會喜歡，祝你生日快樂。」並署名漢娜的爸爸。布里安表示，她當下完全無法想像這位父親，是如何在女兒生日這天傷心地離開麵包店，所以布里安希望能找到這名男子，親自向他道謝。

布里安將蛋糕和卡片的照片po上臉書，希望網友可以幫忙她，「他為別人的孩子做了如此慷慨、善良的舉動，我們真的希望可以回報這位了不起的父親，所以希望大家可以幫我把照片分享出去。」截至目前分享數已經超過8500次。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
搶先郭台銘！「史上第一位參選出家人」釋悟善禪師付清100萬登
雨衣雙煞「行刑式6槍」轟殺貓霖幫老大！第2槍手今落網
私會馬俊麟4天約2次挨轟　王瞳突亮出證件照「公開新身分」
欠9元餐費「只給一片吐司」！窮學生被打菜阿姨羞辱　餓到回家不
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

搞笑諾貝爾獎出爐！羅馬尼亞鈔票超髒　台科學家「靠便便」也獲獎

1個月3萬！台裔楊安澤承諾給10家庭「自由紅利」　律師：有違法疑慮

公寓大火！消防員在雙門冰箱內驚見「母子焦屍」...2人各塞一側隔層

巨乳娘想回歸正常胸圍　術後拆繃帶「驚見2顆碳化黑點」覆診還被切掉一顆！

千葉因颱風停電「宛如原始生活」　日政府籲備緊急馬桶：復電要一週…

義大利「摩德納的戀人」2男緊緊牽手合葬　考古學家：可能是同袍

13歲少年「BMI99.6」肥到死　媽每天逼吃2份早餐...住院了還狂餵

兒子出生「連休13個月陪產假」　日男遭公司調職氣炸：賠償125萬！

陽台拍下經典天安門照「坦克人」　攝影師柯爾過世享壽64歲

俄羅斯聖彼得堡「10月1日免費電子簽」　台灣民眾也能申請適用！

受困泥潭2天！象媽媽淚吼求助 急挖土救兒...10志工暖救援30分

不滿兒遭霸凌...辣媽火爆教育 霸氣外露狂譙「出來灣家啊！」

大胃女聯手釣蝦達人踢館！　清空蝦池+嗑光18KG泰國蝦

索羅門總理稱「台灣毫無用處」　外交部：索國19年前動盪時不離不棄

染皮膚病身上長滿「石頭結痂」　浪汪治療後重拾信任變開朗女孩

「無瀏海MOMO」熱度打贏蘋果！企業家驚呆　TWICE彩瑛撞臉iPhone 11 「連痣都對上」

被酸「接吻像魚」黑粉嫌噁心！　尚恩曼德斯反擊「激情喇舌」卡蜜拉

醃肉加蜂蜜、魚片放檸檬上烤　中秋烤肉懶人包撇步大公開！

美牛橫膈膜攻老饕味蕾！ 燒肉同話獲「美旗林」評鑑推中秋應景餐

超萌自拍！美貓見鏡頭好奇靠近　睜大眼狂放電...療癒模樣網暴動

搞笑諾貝爾獎出爐！羅馬尼亞鈔票超髒　台科學家「靠便便」也獲獎

1個月3萬！台裔楊安澤承諾給10家庭「自由紅利」　律師：有違法疑慮

公寓大火！消防員在雙門冰箱內驚見「母子焦屍」...2人各塞一側隔層

巨乳娘想回歸正常胸圍　術後拆繃帶「驚見2顆碳化黑點」覆診還被切掉一顆！

千葉因颱風停電「宛如原始生活」　日政府籲備緊急馬桶：復電要一週…

義大利「摩德納的戀人」2男緊緊牽手合葬　考古學家：可能是同袍

13歲少年「BMI99.6」肥到死　媽每天逼吃2份早餐...住院了還狂餵

兒子出生「連休13個月陪產假」　日男遭公司調職氣炸：賠償125萬！

陽台拍下經典天安門照「坦克人」　攝影師柯爾過世享壽64歲

俄羅斯聖彼得堡「10月1日免費電子簽」　台灣民眾也能申請適用！

柴柴散步偷咬「台灣五毒」抽搐吐白沫！　媽PO警示文：雨天很多

丁噹墜落舞台後重新上陣　見羅美玲挺27週孕肚竟自爆：不能懷孕！

搞笑諾貝爾獎出爐！羅馬尼亞鈔票超髒　台科學家「靠便便」也獲獎

法蘭克福車展／法拉利「新V8敞篷跑車」F8 Spider目標直指麥拉倫

健身飲食正夯　雄獅旗下gonna南港店也推增肌減脂餐

只賣5小時！三重幽靈人氣大腸包小腸　烤得焦脆、會噴肉汁

「單打喬」重返NBA與活塞簽1年合約　為騰空間裁畢斯利

1個月3萬！台裔楊安澤承諾給10家庭「自由紅利」　律師：有違法疑慮

全聯收銀台總是大塞車！　網點出「問題在客人身上」：結帳三寶慢到抓狂

受邀與何韻詩對談　林昶佐：台灣人民為香港發聲　就像為自己發聲

女子夜店喝醉...被撿屍遭咬胸 4外籍淫狼「輪流性侵」到天亮

國際熱門新聞

「小男孩」抽菸被罵爆　這張臉竟..

他用Google地圖掃到「驚悚..

小孩按到開關！21歲正妹媽「頭..

年輕媽目睹女嬰畸形腿　扔窗外滅..

女兒好像亞洲人…白人夫驚妻「戴..

正太控少婦被判就醫　醫生：難治

索羅門總理：台灣捕索國鮪魚　價..

時速88km　特斯拉駕駛、乘客..

經血沾到制服遭師羞辱　少女輕生

他性侵被逮到　比特犬直接咬爛下..

24周女嬰在肚裡「露惡魔詭笑」..

男友被勾啪啪啪 美容師暴打小..

索羅門總理：台灣對我們完全沒用

美魔女大胃王驟逝　曾10min..

更多熱門

相關新聞

切生日蛋糕遭4友性侵　女下體劇痛慘死

印度一名19歲少女7月在孟買參加自己的慶生派對時，慘遭4名男友人性侵，她沒有把事情告訴身邊任何人，直到2個禮拜後下體嚴重劇痛才終於就醫，最後不治身亡。事情曝光後引發當地婦女團體不滿，更有政黨團體發起遊行抗議暴行。

小英逛逢甲夜市啖美食　店家送花賀63歲生日

大貓熊團團、圓圓迎接15歲生日！

台南市議長郭信良歡度生日

熊讚四歲生日　東森得意狗來送禮

關鍵字：

生日生日蛋糕夭折

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

「小男孩」抽菸被罵爆　這張臉竟然已36歲！

滿地紅腳印以為狗亂玩　結果嚇傻

無懼男友在隔壁　色按摩師硬上女大生

他用Google地圖掃到「驚悚鈣化汽車」拉出人骨破22年懸案

iPhone 11巨雷！她崩潰：不能偷看LINE

爆和黃曉明婚變　Angelababy鬆口回應了

即／整台車遭攔腰鏟起　1人慘壓車底送醫

中華電搶先！五大電信iPhone優惠一覽

小孩按到開關！21歲正妹媽「頭卡死窗戶」窒息

遭連千毅爆拉三七仔　斯亞：公開道歉否則提告

好市多賣山竹了　她秒買一盒壓驚

阿翔復工爆「變了一個人」！

年輕媽目睹女嬰畸形腿　扔窗外滅口

98歲奶奶沒染過髮　孫公開養生菜單

女兒好像亞洲人…白人夫驚妻「戴我綠帽？」

更多

最夯影音

更多

受困泥潭2天！象媽媽淚吼求助 急挖土救兒...10志工暖救援30分

不滿兒遭霸凌...辣媽火爆教育 霸氣外露狂譙「出來灣家啊！」

大胃女聯手釣蝦達人踢館！　清空蝦池+嗑光18KG泰國蝦

索羅門總理稱「台灣毫無用處」　外交部：索國19年前動盪時不離不棄

染皮膚病身上長滿「石頭結痂」　浪汪治療後重拾信任變開朗女孩

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面