秋節連假來桃園　地景節首度規劃精彩「移動地景」表演

▲桃園地景節首度規劃精彩「移動地景」表演。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

秋節連假何處去？桃園市長鄭文燦力薦民眾來桃園，連續3天都有精彩地景節活動，讓您連假過得很藝文。鄭文燦說，「2019桃園地景藝術節」今年轉進八德區，以「新風景線」的想像與創建為主題，更首度嘗試推出「移動地景」節目，為觀眾帶來輕鬆又知性的藝術體驗！

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秋節3天連假，鄭文燦也會在下列地景節活動，到場和民眾互動，時間及內容分別如下：

9月13日：14:15地景藝術節「藝游八塊厝」作品欣賞-八德區溪濱公園；15:15地景藝術節表演活動「萍影舞集《聖筊》」-大湳森林公園大地舞台；15:40地景藝術節表演活動「拉縴人歌手《唱遊森林．地景迴盪》」-大湳森林公園大地舞台。

▲昔日是營區、保警單位的地景節主展場大湳森林公園，仍可看到各種訓練標語。（圖／記者楊淑媛攝）



9月14日：14:00地景藝術節表演活動「移動地景」-大湳森林公園；16:00地景藝術節表演活動「SKYLINE爵士樂團《藝饗天際．天際爵響》」-大湳森林公園。16:25地景藝術節表演活動「移動地景」大湳森林公園。

9月15日：14:002地景藝術節主題活動「眷香腐乳」-大湳展區E2；14:30地景藝術節參觀大湳展區作品-大湳森林公園南區；15:15地景藝術節表演活動「瓶子先生魔術劇團《奶奶的禮物》」-大湳森林公園大地舞台；15:40地景藝術節表演活動-臺灣竹樂團《綠色環保．絲竹嬝繞》-大湳森林公園大地舞台。

文化局表示，邁入第7個年頭的桃園地景藝術節，今年很不一樣！自9月6日起於大湳森林公園、桃園市兒童美術館、西坡埤塘生態公園、溪濱公園、中大公園等地同步盛大開展。

▲桃園地景節精彩活動多。（圖／記者楊淑媛攝）



其中，在核心展區大湳森林公園，除號召國內外藝術家以在地歷史紋理為背景展開現地創作外，更首度嘗試推出「移動地景」節目，網羅優質表演團隊，配合場域、時空進行劇情編排與移動式演出，融合操槍術、默劇、跑酷、雜技、街舞及新馬戲等精彩內容，為觀眾帶來輕鬆又知性的藝術體驗！