桃園地景節人潮踴躍　市府交通接駁滾動式調整

▲桃園地景節人潮踴躍，八德警分局籲請民眾多利用接駁車。（圖／八德警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

因應秋節3天連假，桃園地景藝術節人潮踴躍，市府表示，已就實際交通狀況進行滾動式調整，除了增加接駁車班次，製作導航座標的QR-Code協助指引遊客至臨時停車場停車，規劃多項即時更新的交通資訊；而八德警分局也啟用該局停車場疏導車流，籲請參觀民眾多利用接駁車或大眾運輸工具，前往展場，降低周邊交通負荷。

市府13日表示，「2019桃園地景藝術節」活動6日開幕以來獲得好評、人潮不斷，市府於籌備初期，即就展區附近的交通動線、道路分佈進行通盤調查，據以規劃適宜之大眾運輸接駁方案，於平日、假日提供往返於桃園火車站、活動各展區、機場捷運站等地點之免費接駁車，在停車空間方面也規劃三本千晴、八德分局及溪濱公園等臨時停車場，並於展區附近加派員警指揮、疏導交通，力求提供參觀民眾最便捷、完善的交通方式。

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八德警分局指出，該局配合桃園地景藝術節活動，啟用八德警分局停車場疏導車流，以接駁車載運遊客前往大湳森林公園，同時提醒遊客，如有任何問題，可以就近向市府設立的各服務台或是警方的機動派出所請求協助，也籲請參觀民眾多利用接駁車或大眾運輸工具前往展場，降低周邊交通負荷。