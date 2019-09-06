昔保一總隊營區今成了森林公園　成桃園地景節主展場

▲市長鄭文燦參觀作品「大湳遺址」。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

「2019桃園地景藝術節」6日於八德區大湳森林公園開幕，即日起迄22日在八德區舉辦，總計展出34組作品、辦理200場以上各式活動。市長鄭文燦於開幕活動表示，大湳森林公園前身為保一總隊大湳營區，總面積約17公頃，市府規劃設置大湳森林公園園區，成為一個兼具生態、生活與文化機能的都市綠洲。

▲2019桃園地景藝術節開幕。（圖／市府提供）

鄭文燦指出，大湳森林公園園區，第一期工程已於去（107）年11月完工，待今年地景藝術節結束後，市府將保留原有生態紋理，規劃讓黃鸝鳥成為大湳森林公園吉祥物，並接續以約2年半時間、3億5,000萬元經費，推動第二、第三期工程，設置玩具圖書館、市民活動中心、日照中心、活動大草地及森林共融遊具區等設施，讓大湳森林公園成為八德的生態文化新亮點。

▲鄭文燦搭遊園車參觀地景節園區。（圖／市府提供）

今年地景藝術節以「新風景線」為主題，呈現八德的埤塘文化及舊營區改造，主展場為大湳森林公園，副展場包括西坡埤塘、兒童美術館、溪濱公園及中大公園等4處，總計展出34組作品，其中大湳森林公園、西坡埤塘及兒美館部分邀請來自國內外不同領域的藝術家，呈現繪畫、雕塑、建築、設計或新媒體等24組作品；溪濱公園和中大公園則透過藝術家與在地社區或學校共同參與，展出共10組作品，讓遊客體會、認識身處的環境。

▲作品「桃樂源」。（圖／市府提供）

活動期間除舉辦包括國際論壇、藝術家座談、光雕展演、移動故事屋、移動地景、戶外大型表演、主題活動及小旅行等約200場次精彩活動，今年也首度於大湳森林公園展區內舉辦「大湳森之光」光雕表演節目，透過聲光科技結合生態，讓遊客有不一樣的藝術體驗。

▲桃園地景節作品「重生之屋」。（圖／市府提供）

包括立法委員趙正宇、陳學聖、市議員王仙蓮、朱珍瑤、呂林小鳳、余信憲、陳美梅、蔡永芳、農業局長郭承泉、民政局長湯蕙禎、客家局長何明光、新聞處長詹賀舜、文化局主任秘書王麗娟、八德區長蔡志揚均一同出席活動。