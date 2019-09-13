影／民眾黨「超兇」學霸出征！　松山信義挑戰費鴻泰、許淑華

記者張靖榕／綜合報導

柯文哲建立的台灣民眾黨，誓言撇開藍綠走出一條路，如今再派出美女學霸蔡宜芳，投入台北松山信義立委選戰，迎戰費鴻泰、許淑華及陳雨凡等人。

「北漂學霸」蔡宜芳2018年曾參選高雄市旗鼓鹽區議員，因為擁有漂亮臉蛋和苗條身材，穿婚紗登記參選成功製造話題，到了國慶日當天更在臉書大秀好身材，以一件「爆乳」國旗裝慶祝「中華民國生日快樂」、「台灣生日快樂」。

▲蔡宜芳（左一）確定投入松山信義立委選戰。（圖／記者陳家祥攝）

蔡宜芳5日晚間與「學姊」黃瀞瑩和蔡壁如拜廟，當時即傳出蔡也將投入參選，她表示其實就是一個團隊的感覺，很開心，都是抱著學習的角度跟著學姊一起走；而過去就有選戰經驗的她，談到未來選舉的布局時表示，「我們不拒戰也不畏戰」。





▲蔡宜芳2018年在臉書放上性感爆乳照賀國慶。（圖／翻攝蔡宜芳臉書）

根據《聯合報》報導，今年原在北市府任職的蔡宜芳已經請辭，確定代表民眾黨參選松山信義立委，和「四連霸立委」的國民黨費鴻泰以及民進黨許淑華較量，還有時代力量陳雨凡集台聯文宣部主任潘厚勳。.

由於柯文哲想建立國會新文化，堅持不「帶職參選」，週三（12日）在市議會還因此事遭到藍營立委杯葛，後解釋蔡宜芳請辭社會局機要就是為了投入選戰。

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