誘惑12歲男童！22歲少婦「正太控」被判就醫　精神科醫生：這很難治

記者趙蔡州／綜合報導

日本22歲正妹長尾里佳透過手機遊戲認識12歲男童，接著進一布誘惑對方出來發生性關係，消息曝光後震驚日本社會，案件經過法院開庭審理後，法官依強制性交罪判處她3年徒刑、緩刑5年，同時必須就醫矯正「正太控」。不過，日本精神科醫師認為，這種病目前治療手段相當有限，僅能以藥物或物理手段控制。

綜合日媒報導，精神科醫生片田珠美認為，長尾里佳應該是罹患了「小兒性愛症」，患者會對剛進入青春期的孩子產生性關注的錯位型精神疾病，目前的治療方法非常有限，只能用藥物抑制性衝動，或以物理手段強制壓抑，另外長尾的家人、朋友及警方應要互相配合，避免繼續讓她接觸兒童使症狀加深。

據悉，長尾里佳多月前透過人氣手機遊戲《荒野行動》，認識了來自福岡縣的12歲男童，後續2人透過遊戲的聊天交友、情侶系統結為情侶，接著她便主動贊助對方全部的旅費，邀請男童到高松市住家發生性關係，期間還拍下許多親密照片。男童母親擔憂兒子不明離家決定報警，警方追查後才揭發這起戀童事件。

▲誘惑12歲男童，22歲少婦「正太控」被判處就醫矯正 。（圖／翻攝自長尾里佳臉書）

長尾里佳在開庭審理時表示，自己的異性緣一直都很不好，遇到的男性不是有暴力行為，就是會劈腿，弄得她身心都相當疲憊，甚至覺得自己沒有人愛也不受重視，但是在遊戲中認識的男童很認真對待她、重視她，自己才會也將對方當成「大人」看待。

不過，一名長尾里佳的國中同學透露，長尾里佳身高約156公分，國中時因為皮膚白皙又可愛，總是很有人氣，只是因為不擅長社交且不愛外出，老待在家玩遊戲，所以印象中朋友很少。按照日本刑法，只要與未滿13歲男女發生性關係，即使非暴力或強迫，仍然違反強制性交罪。