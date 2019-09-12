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國民黨酸郭台銘　「要選就選吧！何苦演出這段戲」

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▲▼郭台銘退黨，蔡沁瑜辦理退黨程序。（合成圖／記者李毓康攝、郭台銘競選辦公室提供）

▲郭台銘退黨，蔡沁瑜辦理退黨程序。（合成圖／記者李毓康攝、郭台銘競選辦公室提供）

記者蔡文鈴／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘12日下午透過幕僚蔡沁瑜到黨中央辦理退黨程序，再次痛批國民黨的迂腐文化讓郭台銘相當不滿，更數度強調「郭台銘沒有對不起國民黨。對此，國民黨也發出聲明酸郭台銘，「要選就選吧！何苦演出這段戲。」

國民黨聲明表示，古聖先賢教導我們，君子絕交不出惡言。國民黨是個百年老黨，缺點很多，需要改進的地方也多，郭台銘同志既知國民黨難如其意，卻欲藉參選總統重返國民黨，並有模有樣的接受「榮譽黨員」之殊榮，當時他分別向孫中山總理、蔣中正總裁、和蔣經國主席遺像，共行了九個禮，「難道他是在欺騙死去的領導人？還是放煙幕迷惑了全國人民？要選就選吧！何苦演出這段戲。」

國民黨聲明中也說，各位好友，明天中秋佳節，不要受影響，月照賞、餅照吃、肉照烤、家庭聚會牌照打；只要有信心、有決心，一定可以穿雲望日月，重現青天白日！祝秋節快樂！闔府平安！

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