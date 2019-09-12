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1歲嬰屍浮出水面！　英22歲爸冷喝霸王酒：孩子我丟的

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▲▼1歲嬰屍浮出水面！　英22歲爸喝霸王酒：孩子我丟的。（圖／翻攝自Google map「River Irwell」）

▲男子過橋時將1歲兒子丟入河中。（圖／翻攝自Google map「River Irwell」）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國一名22歲的父親週三（11日）下午殺害了自己的一歲兒子，到橋邊把屍體丟進河中後，直接走向一家酒吧要了一瓶啤酒喝；他被逮捕時相當冷靜，僅說嬰屍是他丟棄的。警方目前正朝謀殺罪方向進行調查，震驚的消息傳遍全城後，許多民眾也準備好鮮花和蠟燭要到橋上致意。

根據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，目擊民眾指出，住在曼徹斯特都會區內拉德克利夫（Radcliffe）的父親，在當天下午4時25分走到橋上，將出生剛滿12個月的男嬰投到厄爾維爾河（River Irwell）中，接著走進附近一間名叫「持鎖人」（Lock Keeper）的酒吧。

一名女調酒師告訴警方，該名男子進到酒吧後點了一杯酒，但表明自己身無分文，她說「這完全沒有什麼不妥，因為人們常會這樣。」就在男子坐定後不久，外頭的人紛紛衝進來大喊河裡面漂著一名男嬰，調酒師說「他就坐在那裡盯著大家」，當有人通知警方嫌犯在酒吧裡後，「他只是隨口告訴一名客人，是他把男嬰丟到河裡的。」

警司（Detective Superintendent）丹尼爾（Jamie Daniels）表示，警方正以謀殺罪名偵辦，試圖釐清事件和時間順序。消息傳開後，許多網友在臉書上號召在周四（12日）前往當地致哀。

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