水質監測逗陣做　水質監測競賽開跑

▲台南市為響應世界水質監測日，在菁埔埤舉辦水質監測起跑說明會。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市為響應世界水質監測日，於9月11日在菁埔埤舉辦水質監測起跑說明會，為今年活動揭開序幕，這次以「水質監測逗陣做、農廢利用尚介好」為主題，辦理為期1個月的水質監測競賽。

「世界水質監測」原名為「世界水質監測日」（World Water Monitoring Day, WWMD），係2003年由國際水協會、美國清水基金會及美國環保署等共同發起，訂每年10月18日為世界水質監測日，自2006年起由美國水環境聯盟主辦，改於每年9月18日至10月18日期間邀請全球民眾同步檢測水質，活動年年舉辦，直至2012年主辦單位再度延伸活動期間為3月22日至12月31日，並將活動名稱調整為「世界水質監測競賽」（WWMC），希望喚醒民眾參與監督、保護水資源。

台南市環保局邀集社區、學校及水環境守護志工隊等單位共同響應，共同宣示守護台南市水體水域之決心，並以水質測定儀器檢測菁埔埤附近河川的水質狀況，並說明本次競賽的辦法及評分方式，傳授監測成果上傳的操作要領，本活動透過參加者親身體驗及動手操作，藉此檢視水環境現狀，並將監測的成果上傳至「世界資源監測」APP。

2019年水質監測競賽，從9月18日起至10月18日止，在台南市河川流域、埤塘、海域等水體，利用簡易水質監測包檢測水體水質，並將成果上傳至「世界資源監測」APP。分數計算包含：活動積極性、監測參與性、成果回傳及特殊表現等項目，經統計分數依序頒發特優，優等及最佳精神獎等獎項，將在11月台南市志（義）工頒獎典禮頒發獎牌，以資鼓勵。

環保局藉倡導珍惜水資源和加強保護水資源意識，鼓勵民眾保護水資源、關心水環境，並瞭解水環境污染整治，經由政府機關的努力，鼓勵民眾一同積極參與，發揮團結力量大的精神，才能使水環境越來越乾淨。