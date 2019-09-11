　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

水質監測逗陣做　水質監測競賽開跑

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市為響應世界水質監測日，在菁埔埤舉辦水質監測起跑說明會。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市為響應世界水質監測日，在菁埔埤舉辦水質監測起跑說明會。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市為響應世界水質監測日，於9月11日在菁埔埤舉辦水質監測起跑說明會，為今年活動揭開序幕，這次以「水質監測逗陣做、農廢利用尚介好」為主題，辦理為期1個月的水質監測競賽。

「世界水質監測」原名為「世界水質監測日」（World Water Monitoring Day, WWMD），係2003年由國際水協會、美國清水基金會及美國環保署等共同發起，訂每年10月18日為世界水質監測日，自2006年起由美國水環境聯盟主辦，改於每年9月18日至10月18日期間邀請全球民眾同步檢測水質，活動年年舉辦，直至2012年主辦單位再度延伸活動期間為3月22日至12月31日，並將活動名稱調整為「世界水質監測競賽」（WWMC），希望喚醒民眾參與監督、保護水資源。

台南市環保局邀集社區、學校及水環境守護志工隊等單位共同響應，共同宣示守護台南市水體水域之決心，並以水質測定儀器檢測菁埔埤附近河川的水質狀況，並說明本次競賽的辦法及評分方式，傳授監測成果上傳的操作要領，本活動透過參加者親身體驗及動手操作，藉此檢視水環境現狀，並將監測的成果上傳至「世界資源監測」APP。

2019年水質監測競賽，從9月18日起至10月18日止，在台南市河川流域、埤塘、海域等水體，利用簡易水質監測包檢測水體水質，並將成果上傳至「世界資源監測」APP。分數計算包含：活動積極性、監測參與性、成果回傳及特殊表現等項目，經統計分數依序頒發特優，優等及最佳精神獎等獎項，將在11月台南市志（義）工頒獎典禮頒發獎牌，以資鼓勵。

環保局藉倡導珍惜水資源和加強保護水資源意識，鼓勵民眾保護水資源、關心水環境，並瞭解水環境污染整治，經由政府機關的努力，鼓勵民眾一同積極參與，發揮團結力量大的精神，才能使水環境越來越乾淨。

ET快訊
父癌逝母鬱！新竹「獨臂青年」扛家計　切千顆檸檬供妹讀書
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃警增派警力治安維護、交管疏導　提供市民順暢秋節連假

波浪屋市集造型超吸睛！釜山旅展台東館勇奪最佳攤位設計獎

沒呼吸了拜託救命！嬰兒噎奶臉色發青　警以「擊背法」救回

新店里長顏榮宏鑽研易經紫微20餘載　扮演里民心靈導師

7項術科！全台首座「無人機」試場在苗栗　未登記、無照飛行明年3月開罰

中華人文藝術美學關懷聯合會　高榮南院護理之家與長輩慶中秋

秋節返鄉不塞車　善警規劃交通疏導讓旅程平安順暢

中秋連假何處去　到新竹市來場「舊城小旅行」

中秋節前賺一波　雲林攤商非法僱用外國人遭查獲

謝明素顛覆傳統　世界搏茶會「黃金入味」打造新茶飲　

特殊優良教師「沒跟」韓國瑜握手 講完「不想握」急澄清：無拒握

以為出來玩笑臉與主人「合照」　黑狗下秒遭丟收容所！害怕狂抖

2奶汪遭土石掩埋...狗媽悲鳴求救 著急挖土+用嘴叼石：一定還活著

19歲逆女「教唆男友弒母」遭起訴 她恐怖許願：一定要讓爸媽死...

王瞳深夜約會馬俊麟抓到了！　　4天見2次「躲車裡暗著來」曖昧動作全被拍

《Running Man》見面會還要找間諜！　9週年《沒有你不行》開場曲一下就想哭

保全爸撿二手書「塗立可白重複用」　 不願孩打工...兒女爭氣考上台、政大

每個票都要刷卡！司機不滿學生投幣　「90秒飆7句髒話」客運乘客錄影投訴

早餐時間到！喵兄弟化身「鬧鐘」瘋狂碎念+山竹塞嘴：快放飯R～

上課囉！蔡英文老師接地氣教學 教你中秋節、柚子的英文怎麼說

桃警增派警力治安維護、交管疏導　提供市民順暢秋節連假

波浪屋市集造型超吸睛！釜山旅展台東館勇奪最佳攤位設計獎

沒呼吸了拜託救命！嬰兒噎奶臉色發青　警以「擊背法」救回

新店里長顏榮宏鑽研易經紫微20餘載　扮演里民心靈導師

7項術科！全台首座「無人機」試場在苗栗　未登記、無照飛行明年3月開罰

中華人文藝術美學關懷聯合會　高榮南院護理之家與長輩慶中秋

秋節返鄉不塞車　善警規劃交通疏導讓旅程平安順暢

中秋連假何處去　到新竹市來場「舊城小旅行」

中秋節前賺一波　雲林攤商非法僱用外國人遭查獲

謝明素顛覆傳統　世界搏茶會「黃金入味」打造新茶飲　

任期雖少10個月　遞補宣誓就職郭蔡美英成議事堂唯一女主角

桃警增派警力治安維護、交管疏導　提供市民順暢秋節連假

波浪屋市集造型超吸睛！釜山旅展台東館勇奪最佳攤位設計獎

永靖鄉代會正副主席1票買105萬　5名代表被判刑1人停權

沒呼吸了拜託救命！嬰兒噎奶臉色發青　警以「擊背法」救回

推廣心理健康出名　副牧師自己未能超越痛苦

真惡劣！男佯稱要買蒜頭　老農好心扛上車「他沒付錢開走」

就是愛來台灣打工　越籍移工面臨三度驅逐出境命運

親眼看鄭爽吻其他男人！　張恒節目錄一半…突喊導演「不拍了」：我要分手

新店里長顏榮宏鑽研易經紫微20餘載　扮演里民心靈導師

地方熱門新聞

領走20億威力彩！台南中年男身..

郭台銘宣布退黨　韓國瑜呼籲：顧..

金山警擴大會報交通治安為民服務

頂新油品解封　員工嘆：一切已回..

中秋外帶波士頓龍蝦　網：比螃蟹..

果真狗屎運　刮刮樂千萬首獎桃園..

中秋連假國道管制　平鎮系統13..

高價位黑鮪魚換大目鮪　周佳琪：..

少女和家人吵架　負氣北上找男友

花蓮海灘漂流木　11日起開放縣..

檳榔妹「安全帶神裝」8條線猛勒..

翁探女詭迷路百里　躺3天第一句..

秋冬花蓮旅遊每日補助千元　百萬..

南檢攜手統一獅反賄選

更多熱門

相關新聞

廣徵料理鴨子好手　首屆「宜蘭鴨肉麵」大車拼

宜蘭養鴨人家有著百年以上的歷史，好山好水飼養出最優質的鴨肉，因此成就「鴨鄉宜蘭」美名。縣府輔導宜蘭縣養鴨生產合作社舉辦的鴨鄉鴨香活動邁入第13年，2019年活動首次以「宜蘭鴨肉麵」為主題舉辦競賽，號召縣內好手來挑戰，詮釋記憶中的好滋味。

比60年前少75萬隻　英國鮭魚剩5%洄游

出海口揚塵嚴重　花蓮建置監測警示系統

安寧監測証實　居家安寧效果更勝安寧住院

南安小熊5台監測相機全不見！新裝隔天就被偷

關鍵字：

水質監測競賽開跑

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

郭台銘退黨！國民黨黨紀處分「哪一點對不起你？」

快訊／郭台銘退出國民黨　「不會眷戀這個政黨」

鳳梨被轟渣男「亮身分證」反擊

美魔女大胃王驟逝　曾10min嗑完11片披薩

爆和黃曉明婚變　Angelababy鬆口回應了

時速88km　特斯拉駕駛、乘客睡死

中華電搶先！五大電信iPhone優惠一覽

買小7咖啡！她踩雷：結帳2杯170元

宋慧喬私下看宋仲基照片　證據曝光⋯網看哭了

索羅門總理：台灣對我們完全沒用

手機行放屁炸屎漿！「土色泥水」沿小腿流下

陳子玄為兒子忍痛簽切結書　醫生：遲緩兒

郭台銘退黨聲明全文！痛批國民黨遭迂腐常委把持

iPhone 11價格親民　網激推：真香

琵琶最快明生成！2地區將變天灌雨一周

更多

最夯影音

更多

特殊優良教師「沒跟」韓國瑜握手 講完「不想握」急澄清：無拒握

以為出來玩笑臉與主人「合照」　黑狗下秒遭丟收容所！害怕狂抖

2奶汪遭土石掩埋...狗媽悲鳴求救 著急挖土+用嘴叼石：一定還活著

19歲逆女「教唆男友弒母」遭起訴 她恐怖許願：一定要讓爸媽死...

王瞳深夜約會馬俊麟抓到了！　　4天見2次「躲車裡暗著來」曖昧動作全被拍

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面