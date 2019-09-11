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2020年度桃園市總預算　游建華：合理合法舉債6都最低

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▲副市長游建華表示，2020年度桃園市總預算，合理合法舉債，整體債務為6都最低。（圖／市府提供）

▲副市長游建華表示，2020年度桃園市總預算，合理合法舉債，整體債務為6都最低。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2020年度桃園市總預算案暨附屬單位預算及綜計表」、11日於市政會議通過，將送請市議會召開定期大會審議。副市長游建華表示，2020年度桃園市總預算歲入歲出差短138億2,600萬元。桃園改制直轄市後，人口成長第一，為桃園發展需要，合理合法舉債，整體債務為6都最低，顯示市府施政兼顧財政穩健。

主計處長林世杰表示，總預算案整編結果：歲入共編列1,104億800萬元，按來源別分析，前三項為稅課收入編列624億9,107萬元，占56.60%；補助及協助收入編列295億3,059萬元，占26.75%；營業盈餘及事業收入編列90億1,000萬元，占8.16%。歲出共編列1,242億3,400萬元，按政事別分析，以教育科學文化支出編列483億6,875萬元，占38.93%，居首位；經濟發展支出編列233億1,154萬元，占18.77%，居第2位；社會福利支出編列210億3,347萬元，占16.93%，居第3位。

林世杰指出，附屬單位預算案整編結果：2020年度共計有27個基金，合共編列收入（基金來源）634億1,629萬元，支出（基金用途）559億2,567萬元，盈（賸）餘74億9,062萬元，繳庫數90億1,000萬元。

游建華說，2020年度桃園市總預算案較2019年度增加97億2,302萬元，主要原因為社福人口成長、少子女化對策計畫及公共建設高峰期。歲出項目以教育科學文化支出最高，編列483億6,875萬元，占38.93%；資本門支出所占比例則為25.19%，在六都中較高，顯示桃園重視教育文化的品質，在推動城市轉型方面有持續的投入。

而2020年度在軌道建設包括捷運綠線、中壢延伸線、捷運棕線、鐵路地下化等項目，合計編列51億6,586萬元；在路平、瓶頸道路打通與道路闢建計畫，編列36億1,251萬元；在河川整治、污水及雨水下水道系統等水環境建設，編列30億524萬元。此外，在提升人行道品質、興建各類公園、多目標停車場、市場升級、建置智能路燈、建立低碳綠色城市及智慧城市，也編列預算持續推動。

另外，在文化建設和城市軟體方面，興建市立美術館、圖書總館、流行音樂劇場、原住民族文創園區、客庄茶文化園區及永安海螺文化園區等，編列14億2,412萬元；在原住民、客家、眷村、閩南及新住民等多元族群文化，也都編列經費保存與推廣。在打造全民運動城市方面，興建國民運動中心、體育園區、天幕球場、棒壘球場、水上運動訓練基地等，編列11億8,233萬元。

在教育投資上，新設學校及幼兒園、班班有冷氣計畫、校舍及設備更新等，編列24億4,103萬元；也持續推動智慧學校、英語教學、安心食材等。在社會福利方面，完善福利措施包括弱勢生活補助及長照2.0，編列67億6,218萬元，在少子女化對策上，生育津貼、育兒津貼、托育補助、幼兒就學補助等，編列69億7,120萬元，也持續敬老金、老人假牙、老人健保、敬老愛心卡等補助；在住宅政策上，住宅補貼與包租代管計畫編列6億9,358萬元；並持續佈建公托中心、親子館、老人文康中心、青少年活動中心、社會住宅等。

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