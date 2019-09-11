習近平見澳門新特首：一國兩制完全行得通「辦得到、得人心！」

▲習近平祝賀賀一誠獲任命。（圖／澳門新聞局，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家主席習近平11日下午在北京人民大會堂會見新任澳門特首賀一誠。習近平表示，澳門20年來全面貫徹「一國兩制」方針，向世界展示具有澳門特色的「一國兩制」成功實踐，「事實證明，『一國兩制』是完全行得通、辦得到、得人心的！」

習近平首先對賀一誠獲任命表達祝賀。他說，長期以來，賀一誠秉持愛國愛澳立場，熱心服務澳門社會，在擔任全國人大常委和澳門立法會主席等多個公職期間盡心盡力，為國家改革開放和現代化建設、為澳門繁榮穩定作出了積極貢獻，中央對此是充分肯定的。「在這次行政長官選舉中，你高票提名、高票當選，充分表明澳門社會對你是廣泛認同的。」

習近平指出，今年是澳門回歸祖國20周年，20年來，在何厚鏵、崔世安兩位行政長官帶領下，澳門特別行政區政府團結社會各界人士，全面準確理解和貫徹「一國兩制」方針，堅定維護憲法和基本法權威，傳承愛國愛澳的核心價值觀，促進澳門經濟快速增長、民生持續改善、社會穩定和諧，向世界展示了具有澳門特色的「一國兩制」成功實踐，「事實證明，『一國兩制』是完全行得通、辦得到、得人心的！」

習近平還說，希望賀一誠胸懷大局、站高望遠，準確把握澳門實際情況和國家發展戰略需要，團結帶領澳門特別行政區新一屆政府和社會各界人士，協同奮進，變革創新，認真謀劃澳門的長遠發展，續寫「一國兩制」成功實踐的新篇章。

賀一誠表示，對中央政府任命他為澳門特別行政區第五任行政長官深感榮幸，決心在習近平主席和中央政府的領導下，堅定不移地貫徹落實「一國兩制」方針，維護好憲法和基本法權威，維護好中央與澳門特別行政區的良好關係，維護好中央的全面管治權，維護好國家主權、安全和發展利益，推進「一國兩制」在澳門的實踐行穩致遠。