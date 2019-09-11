21世紀的愛迪生　諾貝爾物理學獎得主中村修二談「藍光二極體」

▲諾貝爾物理學獎得主中村修二11日在興大開講。（圖／中興大學提供）

記者崔至雲／台北報導

中興大學慶祝百週年校慶，舉辦系列諾貝爾大師講座，今（11日）下午邀請「藍光之父」2014年諾貝爾物理獎得主、美國加州大學聖塔芭芭拉分校教授中村修二（Shuji Nakamura）蒞校演講，並在圖書館舉辦中村修二特展揭幕儀式，現場湧入近7百位校內外師生親睹大師風采，座無虛席。



興大特地籌劃Nakamura corner中村修二特展，展覽中介紹中村教授在藍光二極體（LED）的貢獻、成就與影響，並展出光照明的演化史，展示中村修二人生中三篇重要的論文著作，以及他所發表的13本中英日文著作，展期至108年12月11日。

中村修二以「藍光二極體之發明與未來固態照明」為題進行講座，暢談研發藍光LED 的歷程與對人類的影響，以及自身奮鬥的過程，與其設立LED 照明企業SORAA，對營造健康與智慧生活環境的理念與實現。

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演講後的大師座談會，則由中村修二與中央研究院院士杜經寧、興大玉山學者教授杜武青及興大材料系榮譽特聘教授武東星共同座談，針對一般民眾關心的LED照明等生活議題，產業界關心的固態照明未來市場與技術，以及學生求學及教師研究等議題進行精彩對話。

▲諾貝爾物理學獎得主中村修二11日在興大開講，談「藍光二極體之發明與未來固態照明」。（圖／中興大學提供）

中村修二在2014年以「發明高亮度藍色發光二極體，帶來節能明亮的白色光源」與赤崎勇、天野浩共同獲得諾貝爾物理學獎，被視為開啟愛迪生發明白熾燈之後，又一次人類照明革命，被譽為「藍光之父」；瑞典皇家學院甚至將中村修二譽為「二十一世紀的愛迪生」。

講座除了興大師生踴躍參與外，來自逢甲大學、台中一中、 台中女中、興大附中、明道中學、興大附農等校學生，以及LED大廠隆達電子、車王電子、晶元光電、金屬工業研究發展中心等光電產業研發人員近700人共襄盛舉。

興大校長薛富盛表示，去年邀請諾貝爾和平獎得主凱拉西•沙提雅提（Kailash Satyarthi）蒞校，受到熱烈迴響，今年則規劃了物理學獎得主中村修二與12月份的化學獎得主鈴木章等大師演講，期盼藉由一系列的諾貝爾大師講座，帶動學術氛圍，同時藉由近距離地與大師接觸，點燃年輕學子的學習熱忱，拓展學生的視野與格局。

興大附中林同學表示，科學家的重大發明對人類的發展影響極深，此次非常興奮且感動有機會能一睹諾貝爾大師的風采，中村教授對於科學研究的堅持與熱忱，相當令人敬佩。