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2年靠三點全露實況撈2030萬？櫻花女網紅公開真相：扣掉三成再平分

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒，下同。

記者黃翊婷／綜合報導

日本28歲YouTuber佐藤亞耶涉嫌在《FC2》上進行露點直播，而且1分鐘收費介於39日圓至600日圓之間（約11元至174元新台幣），後來遭警方依公然猥褻罪逮捕，一度還因為落網時的素顏在推特上掀起網友熱烈討論。不過，對於外界傳聞靠露三點的不雅影片賺進7000萬日圓，她出面反駁，扣掉營運單位抽成大概只剩下3000萬日圓，而且還要再分給實況團隊人員，其實根本沒有賺那麼多。

▲佐藤亞耶的素顏在新聞上播送，一度掀起日本網友熱烈討論。

佐藤亞耶在YouTube設有「広瀬ゆうちゅーぶ」頻道，目前已累積32萬5513位訂閱者，加上她出現在鏡頭前一定會戴口罩，濃濃的神祕感搭配甜美的外表，擄獲不少網友的心，算是小有名氣的日本實況主；但她在今年6月28日被爆出涉嫌在《FC2》上露三點直播，還因此被警方逮捕，最後被處以30萬日圓（約8.7萬元新台幣）的罰款。

當時有媒體報導佐藤亞耶從2016年3月開始從事色情直播，並藉此狂撈7000萬日圓（約2030萬元新台幣）；她事後接受《日刊SPA》採訪，提到真相其實沒有外界想的那麼好，被逮的前一天自己剛從韓國回來，睡到隔天早上8時就被一群帶著逮捕令的警察抓走，沒想到後來卻在網路上掀起熱烈討論，「我以為這不是一件大事」，如今想來還是覺得很不可思議。

靠實況露3點海撈2000萬？日本女網紅公開暗黑真相。（圖／翻攝自YouTube／広瀬 ゆうちゅーぶ ）

▲佐藤亞耶仍持續在YouTube上發布影片作品。（圖／翻攝自YouTube／広瀬 ゆうちゅーぶ）

「金額跟實際情況不同啊。」佐藤亞耶解釋，那7000萬日圓首先要扣除兩成給代理店，還要給《FC2》營運單位一成的費用，剩下大約七成也就是3000萬日圓，還要跟實況團隊人員、帳號管理員等人平分，做了2年其實也沒賺到多少錢。

佐藤亞耶10日上傳的最新影片是介紹刊有自己受訪內容的雜誌，甚至特地標示裡頭收錄了沒有戴口罩的「素顏」，她表示，很感謝粉絲們從事發以來的支持，也對這次的事感到很抱歉，所以決定公開自己的真面目，「畢竟我的臉和真實姓名都在網路上傳開了，隱藏也沒有用。」

▼重新出發的佐藤亞耶推特上目前只有兩篇推文。（圖／翻攝自推特／広瀬 ゆうちゅーぶ）

靠實況露3點海撈2000萬？日本女網紅公開暗黑真相。（圖／翻攝自推特／広瀬 ゆうちゅーぶ）

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