▲北市禁用一次性餐具，明年元旦百貨公司、購物中心擴大實施。（圖／記者謝承恩攝）

記者楊亞璇／台北報導



台北市推動禁用一次性餐具再擴大。北市環保局9日宣佈，明年1月1日起，禁用一次性及美耐皿餐具政策，將再擴大到台北市54處百貨公司及購物中心，內用不得提供「各類材質免洗餐具」，違規者將依《廢棄物清理法》第51條，處1,200元至6,000元罰鍰。



環保局表示，自2016年4月及8月起於市政大樓及機關學校實施禁用一次性及美耐皿餐具政策，迄今市政大樓紙容器及塑膠容器減量率分別為82%及66%，北市府逐步推動禁用政策到民間企業，106年4月，SOGO百貨率全國百貨業之先，主動響應北市政策，將全國8家分店內餐廳及美食街內用餐具全數更換為環保餐具。目前北市已有111家企業、24所大專院校、22處市場及9處夜市響應。



環保局長劉銘龍表示，環保署已於108年8月8日公告修正免洗餐具限制使用規定，新增百貨公司業、購物中心及量販店業，內用不得提供「各類材質免洗餐具」，並授權地方政府提報實施日期，報中央核准後發布實施。據此，環保局已於8月16日及20日辦理2場業者說明會，並於9月2日函報環保署，北市54處百貨公司及購物中心將自109年1月1日起實施。