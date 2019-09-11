日本自民黨4大要職出爐！安倍力拚團結修憲　下午啟動內閣改組

▲ 安倍晉三11日下午將啟動內閣改組，並在今晚召開記者會。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

日本首相安倍晉三今（11日）上午召開臨時會舉行首次黨務一級主管會議，目前四大要職人選已出爐，在黨內高層具有影響力的幹事長二階俊博及政務調查會長岸田文雄雙雙留任。安倍稍早表示，希望新一波的人事調整能讓黨內全體團結，在修憲這條路上繼續邁進。

綜合NHK等日媒報導，自民黨今早進行高層人士異動，最終決定現年80歲的幹事長二階俊博、現年62歲的政務調查會長岸田文雄留任，總務會長由現年66歲的鈴木俊一接任，而選舉對策委員長則由65歲的黨憲法修改推進總部長下村博文擔任。

自民黨其他重要人事也已對外公布，現年74歲的國會對策委員長森山裕留任，將與二階俊博合作，負責10月臨時國會等相關事項，而代理執行幹事長則由稻田朋美接任，參議院幹事長由世耕弘成接任。

安倍晉三表示，希望黨內未來能夠在修憲這條路上繼續前進，且要在宣傳方面盡最大努力，讓人民能夠理解修憲的重要。

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