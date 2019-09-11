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安倍晉三今改組「內閣名單大致敲定」　超多友台派成員曝光

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▲安倍晉三將取消平昌冬季奧運開幕式的出席行程。（圖／路透社）

▲安倍晉三內閣人選曝光。（圖／路透社）

記者林瑩真／編譯

日本首相安倍晉三決定11日進行內閣改組，新內閣名單曝光，除了起用13名新人引起注目外，許多入閣的議員皆是友台派，包括文科大臣萩生田光一、復興大臣田中和德等，另外，前首相小泉純一郎之子小泉進次郎擁有高人氣，也被延攬入閣，可望擔任環境大臣。

綜合日媒報導，這是安倍2012年重新執政後的第4次改組，即將入閣的19名成員幾乎在10日傍晚就大致敲定，人選曝光，除了副首相兼財務大臣麻生太郎及官房長官菅義偉是特意留任外，其他17名成員全數大改動，更啟用了13名新人，是安倍內閣最多新人的一次。

大致入閣名單曝光：
副首相兼財務大臣麻生太郎（78歲）
總務大臣高市早苗（58歲）
法務大臣河井克行（56歲）
外務大臣茂木敏充（63歲）
文部科學大臣萩生田光一（56歲）
厚生勞動大臣加藤勝信（63歲）
農林水產大臣江藤拓（59歲）
經濟產業大臣菅原一秀（57歲）
國土交通大臣赤羽一嘉（61歲）
環境大臣小泉進次郎（38歲）
防衛大臣河野太郎（56歲）
官房長官菅義偉（70歲）
復興大臣田中和德（70歲）
國家公安委員長兼防災擔當大臣武田良太（51歲）
沖繩北方・一億總活躍・少子化擔當大臣衛藤晟一（71歲）
科學技術擔當大臣竹本直一（78歲）
經濟再生擔當大臣兼全年齡層型社會保障改革大臣西村康稔（56歲）
地方創生擔當大臣北村誠吾（72歲）
奧運大臣兼女性活躍擔當大臣橋本聖子（54歲）

▲日本首相安倍晉三、前首相小泉純一郎之子小泉進次郎。（圖／路透社）

▲小泉進次郎（右）未來政壇路被看好。（圖／路透社）

其中幾名人選較為引人注目，剛與知名女主播瀧川克里斯汀結婚小泉進次郎才38歲，擁有高人氣，被視為未來首相潛力人選；茂木敏充則對南韓有相當了解，被譽為「戰力超強」；另外，萩生田光一是安倍親信，一直都是偏友台派，另一名友台派則是剛與副總統陳建仁會面的眾議員田中和德。

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