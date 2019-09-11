當成搖錢樹！越配欠百萬賭債　拐16歲女兒來台陪酒賣淫

▲移民署南區事務大隊台南專勤隊查獲一起越南籍外配（中），因積欠賭債，竟狠心誘騙前婚生少女小畢以觀光名義來台，媒介色情性交易，查獲5名涉案人，救援小畢脫困。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

40歲越南籍外配阮姓婦人，因嗜賭積欠百萬賭債無力償還，竟誘騙在越南與前夫所生16歲女兒小畢（化名）來台觀光，再帶小畢到中南部KTV坐檯陪酒，並與田姓男友，媒介小畢與男客從事性交易，田男也對小畢伸狼爪，令小畢苦不堪言，移民署台南專勤隊據報，會同台中專勤隊與台中警方，聯手破獲移送法辦，由檢方起訴。

移民署南區事務大隊台南專勤隊指出，2019年2月間，台南市專勤隊查獲1名觀光來台逾期越南籍16歲少女小畢（化名），她表示護照遭生母扣留無法返國，請求協助，專勤隊幹員察覺小畢神色不安，避談在台逾期原因，經進一步清詢，始揭發親生母親逼迫下海之惡行。

台南專勤隊查出，該名越南籍40歲阮姓婦人，為結婚依親來台之新住民，因嗜賭積欠百萬賭債，竟誘騙在越南與前夫所生未成年女兒小畢來台觀光，謊稱會帶她四處遊玩，未料竟帶往中南部有女陪侍KTV坐檯陪酒。阮婦還食髓知味，更進一步與台灣人48歲田姓男友共同媒介小畢與男客從事性交易，田男自己也對小畢伸出狼爪予以蹂躪，性交易所得金錢，均遭阮婦全數沒收還睹債等。

小畢2018年以觀光名義來台3次，每趟停留1個月，不斷被母親逼迫下海，賺皮肉錢，期間不斷利用親情攻勢，哭訴處境艱難，才會出此下策，令小畢難以違逆抗拒。今年第4次來台，其母阮婦變本加厲，簽證到期仍不讓她回越南，讓小畢持續陪酒、賣淫，飽受身心煎熬。據了解，16歲的小畢身高雖不高，但年輕貌美皮膚白晰，性交易價碼每次8000元到1萬元，仍受恩客喜愛，恩客趨之若鶩，讓她更而苦不堪言。



台南專勤隊幹員馬上鑑別小畢其為人口販運被害人，並聯繫台南市社會局予以安置保護，並報請台中地檢署指揮偵辦，於3月至6月間，會同台中市警局婦幼警察隊及中區事務大隊台中市專勤隊，先後共拘提5名涉案人，並在田姓男子住處查獲2名越南籍失聯移工非法工作，全案經檢察官近日偵查終結予以起訴，目前涉案人收容中。

台南市專勤隊隊長熊德仁呼籲社會大眾，及外來人士勿抱持僥倖心理或貪圖私利，為追求金錢利益而以身試法，媒介未成年女子從事非法工作或賣淫行為，將觸犯人口販運防制法及兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌，移民署將持續加強查處，以導正不法歪風。