影片曝光！水泥預拌車「閃車」衝入機車道　騎士急閃險亡命

記者陳豐德／新北報導

遇到大車要小心！新北市五股區疏洪北路與凌雲路口上，10日上午10時許一輛水泥預拌車疑似閃避前車，竟然直接闖進去機車專用道內並闖紅燈，後方騎士反應不及險些撞上，騎士氣得將行車紀錄器PO網，警方獲報後已通知車主，但仍未到案，後續將依說明情形做適當裁罰，最高可處7200元。

▲水泥預拌車疑似為了閃車跨雙白線衝入機車道。（圖／翻攝自我是五股人）



這名騎士將行車紀錄器PO在臉書社團「我是五股人」中，並寫下「載瓦斯的車子右切，造成水泥預拌車緊急煞車右切到我這道，但是為啥滑那麼遠咧，已有派出所與我聯繫，剩下就交給辛苦的警察們，謝謝。」

根據影片當中，當時在水泥預拌車前確實有一輛小貨車突然右切，因為前方路口號誌為紅燈，壓縮到預拌車的剎車距離，車主疑似擔心發生擦撞，一時情急就越過雙白線衝進機車專用道當中，並利用一旁的水泥護欄減速，但也不管紅燈就直接越過，疑似剎車系統也有問題，前方等紅燈的騎士差點就要被輾過。

蘆洲警方表示，依照影片內容車主切換到機車道行駛依道路交通管理處罰條例第45條，可處新臺幣六百元以上一千八百元以下罰鍰；闖紅燈依道路交通管理處罰條例第53條，處新臺幣一千八百元以上五千四百元以下罰鍰。已通知車主，後續將依照實際狀況做出裁罰，警方並呼籲用路人注意行車安全，與他車保持安全距離避免憾事發生。