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千手從車廂而降 …京都「觀音電車」期間限定　網見全紫車身：根本阿鼻地獄

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▲▼世界遺產「仁和寺觀音堂」推出「觀音電車」。（圖／翻攝自推特／@Ninna_ji）

▲世界遺產「仁和寺觀音堂」推出「觀音電車」。（圖／翻攝自推特／@Ninna_ji）

記者林瑩真／編譯

配合世界遺產「仁和寺觀音堂」的修復工程，京都市右京區的京福電鐵推出「觀音電車」，將車廂內掛滿形形色色的觀音手，雖然特色滿分，但卻讓網友直呼毛骨悚然。

綜合日媒報導，作為修行場所，過去寺方鮮少對外開放，但此次修復工程結束，決定結合京都觀光協會及JR西日本，將嵐電621型之622號列車改裝成觀音堂的模樣，推出期間限定的「觀音列車」，將行駛至11月24日。

「觀音列車」改裝成果曝光，不僅整列電車被塗改成紫色，車身畫上大大的千手觀音，連車內座椅都改成紫色，牆壁上是滿滿的神佛圖畫，最重要的千手觀音特色「千手」，則是從車廂頂部向下垂掛，看起來就像觀音朝眾人伸出拯救的雙手。

如此意象獲得仁和寺同意，於是約有20隻手臂以耐久又防水的泰維克材質不織布製作，幾乎一上車就能強烈吸引乘客目光。京福負責人表示，雖然仁和寺能看見本尊，但觀音堂禁止拍照，希望特殊的改裝能讓旅客拍得盡興。

報導提到，想要目睹「觀音電車」，最好於中午前後搭乘從嵐山本線的四條大宮站至嵐山站，或是北野線的帷子之辻站至北野白梅町站。

照片一一曝光，許多網友大讚有創意，行銷想法相當出色；不過也有網友笑說「根本阿鼻地獄列車」、「想想列車晃動，那些手臂撞在一起的模樣XDDD」、「不得不說設計得很好欸」、「晚上根本不想搭好吧」。

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