臉書交友功能上線！幫配對找尋志同道合伴侶　搭訕好友不怕尷尬

▲ 臉書在F8 開發者大會透露將創建交友功能，近日終於正式在美國上線。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／綜合報導

臉書（Facebook）的交友功能（Facebook Dating）已正式在美國推出，這對於那些害羞的單身者來說可能是一項好消息，讓他們有可以搭訕臉書好友的機會，並且用「Secret Crush」功能，知道雙方的愛慕是不是互相的，但沒有陷入尷尬的風險。

據外媒9to5mac報導，Facebook Dating功能在臉書主程式中，如果用戶已年滿18歲、且下載最新版本的臉書程式，就可以選擇加入Facebook Dating並創建個人約會資料，而這些約會資料會與臉書的個人資料分開，並且會建議用戶選擇加入哪些其他好友。

臉書表示，Facebook Dating會根據用戶的偏好、興趣以及在臉書上執行的其他操作，去建議配對人選。如果對某人感興趣，可以直接在對方的個人資料上發表評論，或者點擊「讚」讓他們知道；如果對該人不感興趣，則可以忽略它們。Facebook Dating允許用戶與朋友或非朋友圈內的朋友進行配對，還可以自行選擇要包含或排除朋友的朋友。

臉書稱，用戶可以透過Facebook Dating更輕鬆地以自己喜歡的方式找到愛情，通過雙方共同擁有的如興趣、活動或群體，幫助建立有意義的人際關係。

▲ 用戶可以透過案讚表達對另一人的興趣。（圖／路透）

Secret Crush功能

Facebook Dating通常不會與用戶任何的臉書好友配對，但是它有一個名為Secret Crush的特定功能，如果用戶告訴臉書，你對你的一個朋友有興趣，而且他也選擇加入了這功能，就會收到一條消息告訴他有個朋友喜歡他，但不告訴他這個人是誰，這將促使他自己使用該功能。如果對方也把你當作愛慕對象，那麼兩個人才都會被告知；否則，雙方都永遠不會知道。

外界的擔憂

有關Facebook Dating的幾個問題被已經提出。首先，雖然臉書表示主程式的個人資料和約會配置文件是完全獨立的，但它可能意味著要為臉書公司提供更多的個人數據。此外，它會使用您的個人資料數據和臉書活動來抓取與您有共同點的匹配選項。

涉及臉書的任何事情都會引發隱私問題，但臉書也回應了這一點。臉書表示，尋找一個浪漫的伴侶是非常個人化的，這就是為什麼在建立交友功能時相當注重安全、個人和選擇。臉書強調，安全和隱私是該功能的核心，它們與這些領域的專家合作，從一開始就建立對Facebook Dating的保護，包括報告和阻止任何人的能力，禁止人們在訊息中傳送照片、連結、付款或視頻，並提供方便的安全提示。

臉書說明，不會主動為帳戶創建Facebook Dating文件，除非用戶自行選擇要創建一個，且強調不會將約會活動分享到臉書個人資料或新聞Feed，用戶也可以自己控制臉書上的哪些人可以看到個人約會資料。此外，除非用戶自己選擇告訴他們，否則臉友不會知道你正在使用這項功能。

此外，外國科技媒體The Verge也點出了另一項問題，鑑於臉書在應用程式上的巨大競爭優勢，該服務的推出引發了可能的反托拉斯問題。

目前，這項交友功能已正式在美國推出，但想嘗試的台灣用戶可能要再等等了。