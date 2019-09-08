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一杯都騎車送！紅茶店「拼命老闆」外送撞死　潮州人淚別：聽不到他的聲音了

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記者許力方／綜合報導

屏東日前發生一起死亡車禍，彰化36歲許姓男子南下潮州鎮開知名連鎖飲料店「可不可熟成紅茶」，卻在外送飲料圖中，不幸與年約70歲藍姓阿嬤駕駛的廂型車擦撞，機車幾乎被撞碎裂，他當場倒地不起，送醫不治，葬送輪下。家屬悲慟PO文尋找行車紀錄器還原真相，顧客也難過嘆「他一杯都外送」、「之後聽不到他打招呼的聲音了…」

事發於2日下午1時許，警方調查，許姓老闆騎著電動機車Gogoro出門外送，行經潮州鎮民治、介壽路口的民治橋附近時，與一輛廂型車發生車禍，當時車潮眾多，廂型車左轉時撞上直行的許男，雙方酒測值均為0。

▲▼廂型車轉彎撞上！騎士「安全帽噴飛」重摔亡　 家屬求行車記錄器查真相。（圖／翻攝「屏東縣潮州鎮」臉書社團）

▲▼廂型車轉彎撞上！騎士「安全帽噴飛」重摔亡　 家屬求行車記錄器查真相。（圖／翻攝「屏東縣潮州鎮」臉書社團）

▲紅茶店老闆外送撞死，家屬慟求行車記錄器還原真相。（圖／翻攝「屏東縣潮州鎮」臉書社團

許男當場人車倒地，倒臥橋邊，安全帽彈飛滾落一旁，機車頭車殼掉落，車體也破裂，現場殘骸四散慘不忍睹。

家屬一夕之間慟失家人，5日上午透過臉書發文，協尋事發行車紀錄器畫面，哀嘆「舅舅來到潮州開可不可飲料店，事業剛要起步，在努力外送時發生車禍，當天半夜走了…我們無法跟就就講到最後的話…」需要目擊影片還原真相。發文約1小時左右，警方回應，相關監視器畫面及行車紀錄器影像都已提供檢察官，還原肇事經過。

不少潮州居民發現死亡的騎士就是可不可許姓老闆，紛紛不捨淚嘆「之前跟他聊天，很欽佩他一個人外地人，跑來潮州創業的勇氣，人生地不熟還要跑外送，很拼命的年輕人，一路好走…」、「難怪昨天下午去買，沒開店，請節哀嗚嗚…」「難怪這兩天都沒營業」、「昨天知道店長走了，還不敢相信」。

老顧客都說，許老闆外送都會寒暄幾句，連一杯都會外送，有禮貌又熱情，非常耐心講解每個飲料喝起來的口感，「老闆人很好欸！去買飲料他都笑笑地跟客人說話」，大讚他人很親切，只要路程近，都會親自騎車出去外送，「後面滿難過的，因為之後就聽不到他主動跟你打招呼的聲音了」，希望他能一路好走。

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▼行車紀錄器畫面顯示，廂型車左轉時與直行騎士擦撞。（圖／東森新聞）

▲▼男外送車禍死亡 家屬徵行車記錄器查真相。（圖／東森新聞）

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