荷莫茲海峽再扣走私燃料船隻！　伊朗逮捕12菲律賓船員

▲ 荷莫茲海峽可說是中東地區的「油庫總閥門」，圖為航經該水域的油輪。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗半官方媒體報導，海岸防衛隊7日在荷莫茲海峽查扣一艘涉嫌走私燃料的船隻，逮捕船上12名菲律賓船員。伊朗學生通訊社（ISNA）援引南部霍爾木茲甘省（Hormozgan）海岸防衛隊指揮官德哈奇（Hossein Dehaki）說法指出，當局查扣這艘拖船及28.39萬公升的燃料，價值高達2020萬美元。

德哈奇表示，海岸防衛隊在荷莫茲海峽靠近西里克縣（Sirik county）的海域攔截這艘據稱載有違禁品燃料的船隻，船上12名菲律賓船員涉嫌經營一個燃料走私集團，全數被逮捕；相關司法官員正採取必要的法律措施。

荷莫茲海峽是全球1/3海上石油運輸要道，近來不斷傳出船隻遭襲、無人機遭擊落或油輪被劫，緊張情勢升溫。《路透社》指出，伊朗油品價格相當便宜，導致經陸路到鄰國或海運至波斯灣阿拉伯國家的走私集團日益猖獗，政府才出手打擊。

伊朗伊斯蘭革命衛隊7月14日同樣扣押一艘涉嫌走私燃料的外國油輪，同月19日又以違反國際海事規則為由，扣押一艘英國油輪。此外，伊朗7月31日也查扣一艘載有7名外國船員並涉嫌走私燃料的船隻，但並未透露船員國籍。