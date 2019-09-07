外送「粉紅大軍」曝小綠綠最愛　板橋另一所高中也常被熊貓塞爆

▲中午時間，外送機車擠滿北一女校門口，仔細看發現幾乎都是foodpanda。（圖／翻攝Facebook／UberEATS台灣）

記者洪菱鞠／台北報導

有網友直擊北一女校門口一到中午就被外送機車塞滿，數一數至少10名以上美食外送員等著學生出來取餐，且幾乎是foodpanda，在粉紅大軍中僅一家UberEats夾雜其中，但愛叫熊貓的不只有小綠綠，板橋高中也有同樣盛況，foodpanda公關透露這兩間學校的送餐比例特別高。

美食外送平台便利且越來越夯，現在一到中午時間，校門口被外送員擠好擠滿，取代了家長送便當場景，臉書私密社團《UberEATS台灣》就有網友貼出一張照片，只見北一女門口塞滿穿粉紅色制服的foodpanda外送員；網路上也流傳一段影片，拍下foodpanda、UberEats、比薩業者等各家外送員塞爆北一女門口的盛況。

▲北一女愛叫foodpanda外送。（圖／記者葉國吏翻攝）

有趣的是，觀察網友分享的照片、影片，以北一女來說，幾乎都是叫熊貓外送，而foodpanda公關透露，雖然內部沒有特別針對各個學校統計外送數字，但從外送員自己分享的照片來看，訂餐最多的除了北一女，還有板橋高中，送餐到這兩間學校的比例特別高，推測部分原因與學校開放學生訂外賣有關。

至於熊貓為什麼比較受到學生青睞，有外送員透露「熊貓中午都送便當店 燒臘店的阿 正常的」，foodpanda公關則表示，由於平台金流提供現金支付，對於無卡族的學生比較方便，光是2018年，學生族群訂單就比前一年多30%，而訂餐最愛點的是「便當」、「手搖飲」，不只是午間送餐，下午、晚自習叫餐也很多。