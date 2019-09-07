吳郭會停擺「郝強」上海先碰頭　郝龍斌未答與郭台銘溝通進展

▲郝龍斌9月7日出席於上海舉辦的文化論壇活動。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／上海報導

國民黨主席吳敦義與前鴻海董事長郭台銘「吳郭會」進度停擺近月，擔任溝通要角的前台北市長郝龍斌今（7日）上午於上海出席活動，面對媒體提問，僅表明是為「科技人文活動而來」，聽聞吳郭會迅速收起笑容，快步入場未作回應。前台中市長胡志強則說，今天重點是第一次「郝強」同台。

為促進兩岸文化交流，第二屆上海遠見文化高峰會於金山舉辦，昨（6日）才於東北瀋陽出席活動的胡志強，昨晚特意趕來上海，擔任開幕致詞嘉賓後就隨即又趕回瀋陽，而郝龍斌則是專為該活動出席。

▲郭台銘、吳敦義是否會面，將影響2020大選前藍營整合。（圖／國民黨提供）

胡志強於致詞中，除以中秋節為例，強調中華文化同根同源的重要性，抨擊「某些人」的去中國化行徑外，也針對他與郝龍斌的互動，意有所指的表示，「現在國民黨好人不多了。」他說，活動這麼多，與郝龍斌一直都有好好協調。

▲胡志強和郝龍斌一同進入會場，接受訪問，溝通態度熱絡。（圖／記者陳政錄攝）

值得注意的是，面對「吳郭會」溝通進度，郝龍斌在入場前接受記者堵訪，僅強調此行主要是參加兩岸科技人文交流活動。他也未對相關議題表態，記者持續追問下，郝簡短微笑點頭後，便迅速收起笑容，步入會場，也未再有受訪安排，顯然吳郭會未有進展前，不願橫生枝節。

與郝龍斌一同現身的胡志強也說，科技、文化交流是他特地前來的原因。他並提到，活動還有一個亮點就是第一次「郝強」同台，活動一定會好強（諧音）。

▲第二屆上海遠見文化高峰會9月7日舉辦，郝強同台。（圖／記者陳政錄攝）

在外界傳出「換瑜」消息後，吳敦義不只堅決否認，也強調有派郝龍斌與郭台銘聯繫。郝龍斌方面，曾在日前受訪時提到，郭不排斥與吳見面，但他3日時稱，目前進度「跟8月15日一樣」，吳郭會面日期尚未能敲定。

吳敦義昨（6日）出席工商協進會座談，他表示，會由郝繼續和郭努力溝通。吳敦義還說，初選採全民調，誰勝出就支持誰，「每個人都要有信用。」