司法院祕書長出爐　大黑馬林輝煌接任

▲司法院祕書長呂太郎將升任大法官，將由林輝煌接任。（圖／鏡週刊提供）

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總統蔡英文上任時宣誓要進行讓人民有感的司法改革，至今僅完成大法庭、《法官法》等修法，而被視為重大變革的國民法官立法仍未完成，有「司改推手」之稱的司法院祕書長呂太郎將在10月升任大法官，今（6日）確認，將由新北地院院長林輝煌直升司法院祕書長，將由總統府公布後生效。

林輝煌是司法官25期結業，長期在雲林地院服務，2002年一件抒情文判決讓他成名，林輝煌是與24期的呂太郎同為改革派法官，呂太郎任祕書長後，林輝煌直升新北地院院長，今再直升司法院院祕書長，跌破法界眼鏡，預計他將承襲呂太郎的步調，繼續推動司改。

其中被司法院長視為左右手的祕書長一職，目前傳聞人選眾多，有國師之稱的政務委員羅秉成，被不少法界視為熱門人選之一，此外，資歷完整的高等法院院長李彥文也很有意願，另台北地院院長黃國忠、法官學院長長周占春，也都是非常適任的人選。

知情人士透露，曾擔任司法院副祕書長的公懲委員姜仁脩、最高法院庭長林勤純與現任副祕葉麗霞也都是適合人選，本刊調查，這些人選中，有的是非常有意願，但卻人和不佳，有的是高層認定的適合人選，但意願卻不高，原本不在考量之列的林輝煌，最後成為黑馬，預計10月上任。



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