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嘴唇痘痘狂流膿一碰就痛　3歲弟看醫生竟取出0.5公分斷齒

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▲ 紅腫的痘痘一碰就痛，仔細看才發現是這個東西！（示意圖／取自pakutaso）

實習記者羅明輝／綜合報導

武漢南湖一名3歲男童洋洋（化名）的嘴唇左上方最近冒出一顆痘痘，表面紅腫發炎，還會流膿，摸起來又硬又痛，讓洋洋哭個不停，直到爺爺帶他到醫院做檢查，醫生進行電腦斷層掃描時，才驚覺洋洋嘴巴上方根本不是痘痘，而是斷裂的牙齒。

根據《江口新聞》報導，爺爺2日發現洋洋嘴唇上長了一個痘痘，除了紅腫、頂端持續冒出白色膿液之外，只要輕輕一碰，洋洋就會痛得哇哇大哭，於是帶他到武漢兒童醫院檢查。

醫生在檢查時注意到，洋洋除了嘴唇上方的痘痘外，嘴巴裡面還有個小傷口，於是在爺爺的同意下，替洋洋做了電腦斷層掃描。掃描結果顯示，洋洋的傷口裡面藏有異物，醫生急忙動手術，將這個卡在唇部深處的東西取出來，仔細一看才發現，竟然是一顆長0.5公分、已經斷了一半的牙齒。

到底為什麼洋洋嘴裡會藏著半顆牙齒？爺爺這才想到，他在兩週前帶洋洋到附近廣場玩，活潑的洋洋一看見朋友，就馬上衝過去想打招呼，結果不小心摔倒在地，「我趕緊過去把他扶起來，只看到他嘴巴一直滲出血來，後來就帶他到診所去做傷口清創處理，當時醫生說他上排左邊的牙齒斷了半顆，問我有沒有找到斷掉的牙齒。」

爺爺提到，他當時還以為斷掉的牙齒是遺留在廣場，或者是前往診所的路上，因此沒有多想，在診所消毒止血後，就帶著洋洋回家了。沒想到過了好幾天，洋洋的傷口不但沒有結痂，塗了藥膏也沒用，還突起一塊紅腫的部分，他又誤以為這是痘痘，直到現在才知道，那竟然就是當時沒找到的斷牙在作祟。

▲ 醫生替洋洋動手術，才從嘴巴內取出斷掉的半截牙齒 。（圖／翻攝自微信公眾號「湖北經視」）

幫洋洋進行手術的醫生表示，其實這種情況並不是個例，他經常接觸到「異物扎進肉裡」的患者，而且多半是受到外傷所導致。有時候如果扎的位置太深，或是小朋友不願意配合的話，異物很容易就會被肉包覆，不容易被發現，直到最後慢慢突起，產生化膿、紅腫等症狀。

醫生最後也叮嚀，孩子遭受外傷後，一定要仔細清理傷口，特別是一些又深又小的傷口，多注意是不是有殘留異物。一旦發現孩子傷口長期紅腫流膿，那麼很可能是裡面有異物搞的鬼。

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