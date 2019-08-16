臉上緊吸「10條水蛭」衝進醫院…「血人」瘋狂慘叫：快來人救救我！

▲活水蛭。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

杭州一名19歲的男生8日凌晨滿臉鮮血，急衝進余杭二院急診室，更令人恐怖的是，臉上還趴著10條超肥水蛭，一邊慘叫救命，「我臉上都是血，誰能來幫我止血！」醫生被這個情況瞬間嚇傻，問清楚前因後果，驚呼「從醫這麼多年也是第一次碰到這種事」。

據《錢江晚報》報導，原來，吳姓男孩本陽光帥氣，卻常為臉上的青春痘感到困擾，一心想著把臉上的痘痘給祛除。為此，他不斷在網上尋求祛痘的捷徑，一天突然被1條醒目的資訊吸引「水蛭吸血療法」，接著發現有網民還說用這個方法很有效果，便躍躍欲試。

他便網購了10條鮮活的水蛭，到貨當晚毫無遲疑都放在了臉上，按照方法說明大約10分鐘後取下。沒想到，下秒意外的狀況立即發生，吳男的臉上開始鮮血直流、怎麼止也止不住，嚇壞了趕忙跑到醫院求助。

急診室醫師接診後，立即為吳男消毒、止血，並且還在他臉上傷口處縫了10針，花了半個小時才止住血。

余杭二院急診科副主任余丹青說，水蛭在某些疾病的治療方面確實有一定效果，如抗凝血、麻醉、解毒等，但治痘的說法未得到醫學上的證實，甚至存在很大風險，「從理論上講，水蛭治療疾病主要與水蛭素的抗凝作用有關，可以預防血栓形成，改善淤血；患者流血不止也是水蛭素的緣故，此外還放水蛭到長痘痘的臉上，有較大的感染風險。」

吳男看著鏡中滿臉傷口的自己，欲哭無淚，回想當時的衝動，感到非常的後悔，「我以後再也不敢輕易嘗試了，差點就毀容了。」

余丹青提醒，祛痘要講求方法，切不可盲目去嘗試一些偏方，「其實青春痘只要對症治療，是可以治好的，正規的醫院會根據具體情況採取不同的治療方式。」

▼曾有人嘗試水蛭治療痘痘。（圖／翻攝自微博）