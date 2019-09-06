君鴻酒店扯上幸福人壽鄧文聰　聲請暫緩、大法庭均駁回

▲君鴻酒店當時委任律師謝昆峯，到高院遞狀並向最高法院聲請進大法庭審議。（圖／記者吳銘峯攝）



記者吳銘峯／台北報導

高雄君鴻酒店遭拍賣而歇業，由於君鴻酒店前身為高雄金典酒店，當時的業主為幸福人壽掏空案的前董事長鄧文聰，鄧遭判刑後，金典酒店也遭檢方禁止處分，導致君鴻酒店名下無資產可抵押借款，最後酒店遭法拍。律師團遞狀請求暫緩執行，並請大法庭審理本案，但最高法院6日均駁回聲請確定。

君鴻國際酒店前身為高雄金典酒店，位在高雄地標「85大樓」的37樓至85樓，擁有590間房間，原業主幸福人壽董事長鄧文聰因積欠債務，經高雄地方法院月前陸續公告拍賣高雄85大樓內樂活商旅、君鴻國際酒店；而君鴻酒店經歷2次流拍，第三次才被海霸王相關的凱德唐公司以54.4億元標下。

而君鴻酒店在7月初無預警停止營業，並資遣數百名員工，酒店董事長張慶輝出面回應，酒店因為受幸福人壽前董事長鄧文聰掏空案件的拖累，只能歇業；律師團更說「君鴻酒店不是經營權轉移，是被拍賣掉了、歇業了、倒閉了。」原來鄧文聰遭檢方起訴後，檢方查出君鴻酒店疑似為鄧文聰犯罪不法所得，因此禁止君鴻酒店處分，結果酒店無法抵押借款，遭銀行緊縮銀根，最後才會遭法拍。

而鄧文聰犯下的掏空案，7月間仍在高院更一審，君鴻酒店於是向高院遞狀，要求高院暫緩執行鄧文聰的追繳沒收抵償程序，並將本案送進大法庭，請求大法庭做出法律上統一見解。

暫緩執行部分經高院審理後駁回，君鴻酒店抗告最高法院，但最高法院6日駁回抗告；至於大法庭部分，最高法院審理後，也認為本案不具法律上重要意義，因此6日一併駁回，君鴻酒店仍受檢方禁止處分的效力約束。而鄧文聰掏空案部分，高院日前更一審判決鄧文聰有罪，處16年與4年，當時高院還一併宣示，不予沒收君鴻酒店的資產。