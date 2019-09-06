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韓國成為魔術強權的秘密？！享譽國際的魔術大師親自解答　帶你一起跌入夢境

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▲▼中信新舞臺藝術節專案合作。（圖／記者湯興漢攝）

▲韓國知名魔術大師金亨俊，以「魔術劇（Magical）」讓韓國的魔術實力在國際上發光發熱。（圖／記者湯興漢攝）

記者張惠媛／台北報導

魔術，對你來說是什麼呢？憑空變出鴿子、總能猜到你心裡所想的那張牌、切割人體再拼回去也毫髮無傷、還是看不出絲毫破綻的漂浮秀？近年來，韓國有一個魔術團隊以「魔術劇（Magical）」席捲國際，奇幻的舞台效果及充滿戲劇張力的表演形式在魔術圈掀起一場強勁的風暴。「韓國幻真製作室」以奇幻手法出名，作品則多著重於童年的純真與喜悅，虛實結合的魔幻感受讓人分不清是夢境或現實，最為人熟知的作品《SNAP變！》臺灣首演就在「2019新舞臺藝術節」！這檔演出從2016年開始，走過愛丁堡藝穗節、西班牙、香港、加拿大等皆口碑爆棚，並於今年4月在紐約外百老匯連續演出兩週、場場爆滿，風靡整個魔術圈。這個來自韓國的魔術團隊到底有什麼魅力呢？藝術總監金亨俊，擁有13年魔術資歷的男人，就是將韓國魔術推上國際的超強推手。

▲▼中信新舞臺藝術節專案合作。（圖／記者湯興漢攝）

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▲擁有教授、製作人、魔術顧問等多重身分，金亨俊對於魔術表現形式有獨特看法。（圖／記者湯興漢攝）

金亨俊是韓國東釜山大學魔術娛樂系教授，更以製作人、規劃師、導演、魔術顧問等多重身分參與魔術界各個重要場合及演出，他走過美國、英國、澳洲、瑞典、西班牙、義大利等20多個國家，致力於結合魔術與音樂劇，打造創新型態的大型舞台魔術「魔術劇（Magical）」，並以韓國幻真製作室藝術總監的身分共同製作《SNAP變！》，一步一步讓韓國成為魔術強權。

▲▼中信新舞臺藝術節專案合作。（圖／記者湯興漢攝）

▲韓國之所以能成為魔術強權，跟其文化特性與地理位置息息相關。（圖／記者湯興漢攝）

他認為韓國的魔術之所以能有此成績，來自於韓國本身的文化特性以及地理位置，韓國三面環海，地理位置相對較封閉，也導致韓國人擁有更強的向外尋找資源的能力，加上升學壓力大、勝負欲強，因此對於任何競賽都盡力取勝，在這樣的競爭心態下，韓國人更能掌握創新的方法，每一項事物都會竭盡所能發展出更多不同樣貌，像是電競、Beatbox乃至於魔術。

▲▼中信新舞臺藝術節專案合作。（圖／記者湯興漢攝）

▲金亨俊對台灣魔術圈相當熟悉，彼此之間也有許多交流，他覺得台灣跟韓國投入魔術表演的人年紀尚輕，發展指日可待。（圖／記者湯興漢攝）

台灣的地理位置跟韓國相似，金亨俊對台灣的魔術圈也相當熟悉，早有許多交流，他表示台灣的魔術圈一直以來都有很不錯的成果，以前也有很多韓國魔術師來台灣取經，他認為台灣的魔術表演實力突顯在各式道具的運用，而韓國則是朝大型舞台魔術發展，兩者都不斷在追求更新穎、更多樣化的表演形式，相較於早早發展魔術文化的西方國家，亞洲地區，尤其是韓國跟台灣，投入魔術表演的人年紀尚輕，更有活力，因此亞洲魔術的蓬勃發展是可預期的，他也對此感到樂觀。

▲▼中信新舞臺藝術節專案合作。（圖／記者湯興漢攝）

▲此次金亨俊以幻真製作室藝術總監的身分，與韓國傑出的魔術師攜手帶來《SNAP變！》，要讓觀眾們一起跌入夢境。（圖／記者湯興漢攝）

首次與中國信託文教基金會合作，金亨俊表示，新舞臺藝術節是一場很大型的活動，有許多知名的藝術團體共襄盛舉，能透過這個機會認識在藝文圈共同努力的朋友們，感到相當榮幸，將在台灣的觀眾面前呈現這場奇幻的魔術秀《SNAP變！》，金亨俊與團隊中的魔術師們都感到相當興奮，每個人都有幻想，實現幻想的途徑很多，有人寫小說、有人做音樂，而他們則是透過魔術在舞台上呈現，也期許這次能以新的手法帶給台灣觀眾截然不同的魔術體驗。

▲▼新舞臺藝術節幻真製作室。（圖／中國信託文教基金會提供）

▲幻真製作室首次與中信文教基金會合作，金亨俊率演出魔術師們與台灣觀眾分享舞台幕後的點滴。（圖／中國信託文教基金會提供）

▲▼新舞臺藝術節幻真製作室。（圖／中國信託文教基金會提供）

▲《SNAP變！》將於9/6～9/8在台灣首演，9/5晚間在三創舉辦了一場魔術交流盛宴，有許多知名魔術師到場。（圖／中國信託文教基金會提供）

9/6～9/8，這場讓紐約時報盛讚的魔術劇《SNAP變！》即將在國父紀念館演出，你有機會能親眼看到享譽國際的魔術大師與韓國最傑出的魔術師團隊攜手、讓魔術圈為之瘋狂的作品，你錯過了幾場偶像來台開的演唱會？你錯過了幾次親眼見到最愛的作家的機會？這次，你還來得及，給自己一個跌入夢境的體驗。

>>2019新舞臺藝術節《SNAP變！》演出資訊與購票網址

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