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莫莉成首位台灣代表！H＆M STUDIO秋冬系列彰顯魔幻現實主義魅力

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以「魔幻現實主義」 為靈感，H&M STUDIO AW19秋冬系列融入充滿戲劇性的女性精神及元素，為彰顯女性力量的穿搭風格帶來顛覆性變革，本季更邀請莫莉Molly Chiang演繹都會女性魅力並精選出Select by Molly系列，以獨立自信態度在台北街上演繹該系列，想知道莫莉推薦單品、穿搭技巧和最近迷上的流行趨勢？快看以下專訪吧！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

H&M STUDIO系列以發掘日常都市生活中蘊藏神奇魔力為靈感，推出剪裁俐落、浮誇卻又能百搭的秋冬單品，莫莉以絢麗鮮亮的針織毛衣，搭配剪裁俐落的駝色西裝褲，展現幹練魅力。風格慵懶的襯衫與洋裝，賦予女性無時無刻的性感，在不同的輪廓間隨意切換。莫莉Molly Chiang說，「用打破既定框架的方式來搭配，對我來說穿搭才會有趣，以舒服自在的態度展現自我，才是最適合的風格。當妳自在了，就會有自信，一切都是以自己喜歡的風格最重要。這系列告訴大家要無拘無束的發掘生活中所蘊藏的魔力，因此我挑選出我最喜歡的造型，現在該由妳們創造了!」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

分享得知自己將詮釋H&M STUDIO AW19 秋冬系列設計精神並成為首位台灣Select by Me代表的心情？

自己從死忠粉絲身份徹夜排隊買H&M與設計師的限量聯名款，一路到以部落客身份應邀看秀，現在，看見自己為H&M拍攝形象照被印出來展示在櫥窗，就像魔法一樣，非常不可思議。

妳覺得本次系列最戲劇化/浮誇的單品？會怎麼搭配讓自己成為焦點？

羽絨甲蟲裝！哈哈哈。這件長版黑色羽絨背心真的很帥氣，因為內附背帶，讓你可以「背」著外套走在大街上，可以以全白上、下身凸顯背心外套，也可以搭個全黑短版上衣和單車褲，再踩個高跟鞋，要多浮誇就能多浮誇。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

分享莫莉最近喜歡的流行趨勢

最近著迷簡單但有細節的設計，例如：珠珠製成的背心。此外，大地色系也是我的最愛，搭配暖但不亮的色系像夕陽橘，視覺很舒服同時也很搶眼。

H&M Studio 秋冬系列最喜歡的單品？

本系列完全就是Molly Style，每件都是我日常愛穿的單品，其中有件拼色流蘇毛裙更打中我，因為它可以像魔術般的拆開當披肩，我覺得很能代表這系列的設計靈感，做自己的魔法師，創造出自己的時尚。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

該系列靈感繆斯為魔法女巫，如果你現在有神奇魔力，你最想做的事或實現的願望是什麼？

我希望有種魔法，每當網友按下enter鍵送出攻擊留言時，我能看見他們，並好好的跟他們聊天，我相信當彼此更暸解對方後，那些留言中的誤會自然就能解開。

藉由這次與H&M合作，有什麼想傳遞的訊息？

不要被所謂的「時尚」限制，不論你是從社群軟體、時尚文章或從同學朋友那獲得時尚資訊，也必須要有自己的時尚見解，流行的時尚趨勢不一定適合你，不流行的風格也有可能成為你的獨特風格。

H&M STUDIO AW19系列重點單品包括寬肩意大利羊毛大衣、修身羊毛西服套裝、修身皮質長褲、長款羽絨外套、棉質襯衫，以及由再生聚酯纖維製成的飄逸洋裝。整體色彩採用以苔蘚綠、檸檬黃及土褐色組成的秋季 色調，並加入番茄紅與礦物銀點綴其中，帶來令人驚喜的視覺效果。全系列將於 9 月 5 日於台北微風松高門市及網路門市販售。

※編輯：Tiffany Leu | 來源：H&M |
（完整文章請看VOGUEme.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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