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陳耀昌／這首詩，譜出撒奇萊雅的傳奇！

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陳耀昌／這首詩，譜出撒奇萊雅的傳奇！

陳耀昌

這首詩的作者──撒奇萊雅族的撒韵．武荖（Sayum Vurow)，已是我心目中的傳奇。她是東華大學傑出校友、她是原住民文學奬得主（詩歌）、她是撒奇萊雅族2007年终於正名的靈魂人物、她是撒奇萊雅族文化重建的重要人物。為了宣示決心，她理了半年光頭，她也是撒族第一位祭司。

她20歲要加入「原舞者舞團」時，才知道自己不是阿美族，是撒奇萊雅族。也因此，她取了撒奇萊雅族姓名，不再使用漢名。我書中25幕的「我」，就是她。昨天，她朗頌了這首詩（她說，未完成，待修改）。我認為，這首詩是「原漢和解共生」的代表作。向撒奇萊雅族所有族人致敬。

 『十六股延平郡王廟』

請繼續往下閱讀...

主神 左右神

牌位裡一個個站立的人們

原住民 漢人 乞食 和尚

像成婚 、和解 、又像熟識的人

排列在同一個牌位裡

框在時代的生命裡

達固湖灣周圍有刺竹林 是大溪

有悲慘的屠殺 有逃亡的路徑

有不敢說的故事

牌位前 密密麻麻的人名，或神名，

他們將我認得祖先的名刻上，

我遇見一百六十年前的武荖

供在神像旁讓善男信女祭拜，

武荖、武丁、毛蝦、加走、合抱、馬老、是撒奇萊雅

你們活在1878年達固湖灣的歷史中，見著戰爭的火燒掉撒奇萊雅

你們存 在過

他們事實存在過

平原 、水田 和魂魄

歷史一轉身

撒韵站立牌位前

武荖留在牌位裡 

大合照

●作者為臺灣醫學血液疾病及骨髓移植教授、台灣史小說家，獲得多項文學獎，更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。查看原始文章

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