翻車事故又遇祝融！董家收匿名信「殺戮太多遭橫禍」怒斥：可怕傷害

▲董家遭遇普悠瑪翻車事故，失去8條人命，被說是「殺戮太多慘遭橫禍」。（圖／翻攝自董小羚影片）

記者謝承恩／綜合報導

一波未平，一波又起！普悠瑪奪去董家8條人命，近日董家經營的龍蝦餐廳又遇火警，甚至9月3日有宗教人士遞交「勸世信」，說是董家殺害太多龍蝦才會招至橫禍。董家大姐對此無法苟同，表示對方站在自己宗教立場講述報應，對董家來說是「可怕的傷害」。

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董家在2018年普悠瑪翻車事故後，痛失8條人命，其中包含董家夫妻、弟弟、孫子等人，近日董家經營的龍蝦餐廳又因電箱爆炸，引發火警。接二連三的風波也讓外界十分關注。在9月3日董家大女兒董小羚更爆出「收到宗教人士的勸世信」，講述董家多年殺戮海鮮，才會慘遭報應。

董小羚對此表示，寫信的人是一名50多歲的男子，說是「董家殺戮太多，遭此橫禍」，他以自己的宗教觀點推崇「吃素才是對的、吃素是好的，董家殺生才會惹禍上身。」她無法認同這樣的說法。

▲台東「董家人」餐廳電箱爆炸引發火警，收到勸世信表示董家殺生太多。（圖／記者楊鈞典翻攝）

「照他這樣說，那我家那2個乾乾淨淨的小孩，還沒踏入社會、還沒殺生，他們一樣在事件中也喪生了。甚至車上還有其他10個罹難者呢？不能因為宗教信仰跟你不一樣，就說別人是錯的。」這名男子更在信中說明，要跟著他的信仰，讓她無法接受。

董小羚更痛心表示，「我家在經歷翻車事故、火災的重創，這封信根本不是什麼鼓勵，而是很可怕的傷害。」最後以影片出面說明，她婉拒這位大哥的建議，也謝謝外界關心。