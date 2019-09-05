全球暖化+黃葉病 研究：香蕉或在2050年時完全消失

▲專家說，到了2050年時，大家可能再也吃不到香蕉了。（示意圖／記者蔡玟君攝）

國際中心／綜合報報導

「科學日報」(Scince Daily) 網站引述《自然氣候變化》(Nature Climate Change)期刊刊周一(2日)刊出的文章報導，英國埃克塞特大學(University of Exeter)由貝伯博士( Dr Dan Bebber)領導的一項研究發現：由於全球暖化，氣溫和雨量的改變對農作物生長產生重大影響，依照目前的發展速度，估計到2050年時，脆弱的香蕉可能會完全消失。

報導說，專家對佔全球香蕉產量87%的27個國家的香蕉進行研究後發現，儘管作業環境改善，但由於全球暖化，從1961年以來的香蕉產量並沒有增加。而且溫度持續上升，可能讓情況越來越嚴重。到2050年，香蕉或許將完全消失。

據了解，目前10個國家的香蕉產量每年都在減少，印度和巴西將來可能會出現香蕉嚴重短缺現象。

目前香蕉面臨的最嚴重威脅是「黃葉病」(又稱「巴拿馬病」)。它是由尖孢鐮刀菌古巴專化型(Fusarium oxysporum f.sp. cubense)引起、出現在香蕉根部的植物病。尖孢鐮刀菌透過分泌毒素，會引發香蕉出現細胞程序性死亡，造成整個香蕉種植園被摧毀。 由於這種真菌對農藥(殺真菌劑)有抵抗力，所以「黃葉病」至今仍無藥可治。被稱為「香蕉癌症」。

但貝伯指出，大家都關注「黃葉病」的殺傷力，卻忽略了全球暖化對香蕉生長的衝擊。