挑戰藍委沈智慧　綠徵召生醫博士莊競程「守護台灣價值」

▲民進黨徵召政治素人莊競程迎戰沈智慧。（圖／莊競程提供）

記者鄧木卿／台中報導

民進黨中執會4日徵召38歲、現任交通大學生醫工程研究所助理教授莊競程，參選台中市立委選舉第5選區（北屯、北區）立委，迎戰現任國民黨立委沈智慧，莊表示，這場選舉是所有台灣人民守護自由民主之戰，希望「有志競程」，沈智慧則說，民進黨派誰來選，都不影響她的選舉步驟。

民進黨中執會4日下午開會，祕書長羅文嘉致詞時，首先就引用「有志者是競程」的口號，介紹莊出場，羅表示，莊競程是交通大學助理教授，專長是生醫工程，加入民進黨已經5年了，經過黨的策略小組多方徵詢及評估，最後決定徵召他到艱困的台中市第五選區，角逐立委選舉。

莊競程表示，2014年看到太陽花學運，燃起他心中對台灣這塊土地的疼惜，因此毅然決然加入民進黨，投入守護台灣民主的行列日前他參加由光合教育基金會所舉辦的「香港怎麼了？台灣怎麼辦？」座談會，現場來了很多的年輕朋友，這讓他對台灣的未來充滿希望，看看香港，想想台灣，面對中共的威脅，台灣絕對不能置身度外！

莊指出，這場選舉不是他個人的選戰，而是所有台灣人民守護自由民主之戰，展現台灣人的志氣，在接受黨的徵召之後，他將繼續走訪基層爭取支持，團結所有力量，全力以赴來贏得這場選戰，守護台灣的價值。

沈智慧說，她選戰的競爭對手，鎖定的是荒腔走板的「民進黨」，這個黨走私國安菸、酬庸綠二代、說謊成為習慣等，而且假藉人權名義，不肯執行死刑，讓刑案受害者，無法討公道。所以，為了台灣的未來，以拉下執政的民進黨為選舉目標。

沈智慧說，她想問問大家，還需要繼續支持以自我利益為中心的民進黨嗎？還要支持隨手都可以在高鐵丟掉300萬現金的民進黨立委嗎？民主政治選舉，著重理念異同的競逐，不同政治理念會有多少支持者，一切都交給民眾決定。