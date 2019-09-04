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恐龍迷必追！小巨蛋變侏羅紀世界？1:1真實比例暴龍實境秀

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▲▼全球爆紅的「與恐龍共舞」劇場實境秀來台！艾力克斯與混血萌娃伊萊擔任活動大使。（圖／JUSTLIVE 就是現場提供）
▲在全球爆紅的「與恐龍共舞」劇場實境秀巡迴來台！艾力克斯帶著恐龍迷女兒伊萊擔任活動大使。（圖／JUSTLIVE 就是現場提供，下同）

記者林育綾／台北報導

恐龍迷必追！台北小巨蛋在今年底聖誕前夕，將穿越回到「史前霸主」恐龍的時代。「與恐龍共舞」劇場實境秀，將以1比1真實比例還原恐龍原貌，包括8層樓高的雷龍、3層樓高的暴龍，每隻恐龍約2台法拉利的價值，在12月19日至22日帶來超震撼的實體演出。艾力克斯帶著恐龍迷女兒伊萊擔任活動大使，也提到「誰說女孩不能喜歡恐龍？」

「與恐龍共舞」原為BBC結合眾多考古學家、生物學家所共同精心製作的迷你影集，介紹恐龍自三疊紀崛起，歷經侏儸紀稱霸，再到白堊紀的殞落過程。裡面不僅以最尖端的電腦動畫科技，栩栩如生地呈現恐龍生活的時代，當年製作費用更創下金氏世界紀錄中「單集影集製作費」的最高紀錄，一集30分鐘平均製作費就將近台幣4500萬元。

影集在推出後獲得非常多正面評價，更獲得英美兩地電視獎的肯定，因此讓BBC萌生了想讓恐龍「走出螢光幕」的想法。「與恐龍共舞」秉持著一貫的精神，以最高規格將恐龍1比1真實還原，現場不僅有將近8層樓高的腕龍，還有將近9公尺高的暴龍母子，18隻巨獸橫跨史前2億5千萬年到6千500萬年前，不僅視覺效果超乎想像，更在全球創下超過60億的票房！

請繼續往下閱讀...

▲▼全球爆紅的「與恐龍共舞」劇場實境秀來台！艾力克斯與混血萌娃伊萊擔任活動大使。（圖／JUSTLIVE 就是現場提供）
▲艾力克斯帶著女兒伊萊擔任活動大使，笑說女兒比兒子更喜歡恐龍。

「與恐龍共舞」將在今年底進行亞洲巡迴台北站，特別邀請艾力克斯帶著混血萌娃伊萊擔任活動大使，為什麼不帶兒子，而是女兒？艾力克斯笑說，「很多人以為只有小男生喜歡恐龍、汽車，但現在2019了，不應該有這種觀念，女孩也會喜歡。

他說，女兒伊萊對恐龍更有興趣，反而是兒子興致不大，也提到雖然大人對孩子多少都有期待，但更堅持讓他們自由發展。比方說他自己喜歡打籃球，希望兒子能一起，但兒子更喜歡排球，也不會逼迫；女兒對恐龍、歷史都很有興趣，將來若想成為考古學家也很支持，「為什麼不行？」教育理念被讚爆。

▲▼全球爆紅的「與恐龍共舞」劇場實境秀來台！艾力克斯與混血萌娃伊萊擔任活動大使。（圖／JUSTLIVE 就是現場提供）
▲女兒伊萊對恐龍、歷史都很有興趣，若將來想做考古學家，艾力克斯也支持。

有些家長擔心，恐龍會不會讓小朋友嚇哭？而艾力克斯一家人曾在國外看過這場實境秀，驚艷不已，他認為這場秀創造的是「看見真實恐龍的刺激感、興奮感」倒不至於是恐怖，邀請不論年齡大小的恐龍迷，12月跟著他一起穿越時空、探索史前神祕的世界。

「與恐龍共舞」2019亞洲巡迴台北站在即日起啟售早鳥優惠票，還有提供多種組合優惠，詳細資訊可見「Walking With Dinosaurs: The Live Experience與恐龍共舞」2019亞洲巡迴台北站售票頁面。

「與恐龍共舞」2019亞洲巡迴台北站

日期：12/19（四）-12/22（日）
場地：台北小巨蛋
主辦單位：JUSTLIVE就是現場、KKLIVE、KKBOX、就是娛樂

場次
12/19(四) 19:00 英
12/20(五) 19:00 中
12/21(六) 11:00 中 ／ 15:00 中 ／ 19:00 英
12/22(日) 11:00 英 ／ 15:00 中 ／ 19:00 中

演出節目總長約為100分鐘 ，包含中場休息約20分鐘

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