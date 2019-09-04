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陳明文給300萬開珍奶店？　李正皓2點質疑：不要再叫兒子背鍋了

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▲▼立委陳明文受訪談昨天中執會場情況 批評黨主席卓榮泰不能代表中執委。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委陳明文。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂欣玫／綜合報導

高鐵3日拾獲一個裝有300萬現金的登機箱，經查發現失主是民進黨立委陳明文，陳明文兒子陳政廷則澄清這筆錢是父母給他的創業資金。對此，國民黨草協聯盟發起人李正皓4日表示，陳政廷特別貼出了他與菲律賓友人的對話紀錄與報價單自清，但其實只是出現更多的疑點，也呼籲陳明文不要再叫兒子背鍋了。

對於高鐵拾獲陳明文遺失的300萬現金，陳明文兒子陳政廷3日澄清，因為他要去菲律賓開創台灣珍珠奶茶店，300萬現金是他請爸爸向媽媽拿的，要用來支付台灣廠商設備、原物料及外幣開戶費用。

對此，李正皓透過臉書表示，說一個謊，就要更多的謊來圓，他認為陳明文不要再叫兒子背鍋了，坦白從寬，趕緊出來解釋清楚才是正道，同時提出2點質疑。

第一，針對曝光的對話內容說支付的金額有「50% of DP and SBMA fee」，李正皓說，DP是什麼的簡寫不得而知，必須有前後文的對話才能確定，但SBMA的意思是蘇比克灣管理局（Subic Bay Metropolitan authority, SBMA）的簡寫。

李正皓表示，蘇比克灣是一個被菲律賓政府劃位自由港區的臨海城市，近年投資金額逐漸增加，從2017年9.266億披索，成長至2018年249.8億披索，最大投資來自五星級酒店、工業園區、倉庫、高爾夫球場及退休社區，簡單來說，蘇比克灣自由港區的投資主要集中在大型投資，往來也以商務客為主。

李正皓認為，正常若要在菲律賓開珍奶店，合理的選項會是在馬尼拉或是宿霧此類人口聚集、民生消費頻繁、觀光客眾多之地，絕不會選在蘇比克灣此種以國家貿易為主得自由港區，這是疑點之一。

▲李正皓質疑陳明文丟失的300萬來源。（圖／翻攝自李正皓臉書）

▲李正皓質疑陳明文丟失的300萬來源。（圖／翻攝自李正皓臉書）

第二，李正皓指出，陳政廷與友人的對話明確指出報價單位是披索（peso），台幣與披索的匯率約為1:0.6，再看看陳政廷貼出的報價單，上面的金額是259,510披索，換算成台幣只有15萬左右的金額，與其父親交付的300萬還有285萬的落差，「這部分要怎麼解釋？」

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