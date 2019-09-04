新式身分證晶片委外製作恐個資外洩　內政部：全部依規定招標

▲新式數位身分證樣張有國旗。（圖／翻攝自內政部官網）

記者蔡文鈴／綜合報導

新版數位身分證將於2020年10月上路，不過晶片製作部分卻委託國外廠商製作，恐怕引發個資外洩疑慮。對此，內政部於4日臨時開記者會說明，內政部戶政司長張琬宜表示，一切由中央印製廠製作，而中央印製廠要如何招標、採購相關設備，內政部都尊重專業。

張琬宜說明，印製新式身分證這件事相當嚴謹，內政部評估考量後，決定委託中央印製廠製作，因為中央印製廠有專業的防偽專利，而且是中央銀行內部的單位，有承製國家等級文件的能力、還有其他控管相關安全的能力，所以依照《採購法》規定採限制性招標，並非外界所說的一開始公開招標、後來又改限制性招標。

不過，有台灣本土廠商表示，新式身分證的晶片是委託國外廠商製作，恐引發個資外洩的疑慮，對此，張琬宜解釋，有相關報導指出，本土廠商有製造PC卡的能力，但沒有製造PC卡的經驗，因此有不同的意見。

張琬宜表示，中央印製廠要採購空白卡，因此對外做招標公告，還未正式招標，明天將會開座談聽取各界意見，至於傳出國外廠商製作的晶片卡的消息，都是由中央印製廠本於製卡的專業，設定的招標公告。

而針對招標公告的條件無法讓台灣廠商加入招標，是否因此調整修正？張琬宜表示，對內政部來說，印製的工作交給中央印製廠，目標就是在2020年10月到3月之間交付給全國人民新式身分證，而中央印製廠要如何招標、採購怎樣的設備，內政部都尊重中央印製廠的評估。

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