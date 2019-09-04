快訊／玲玲龜速！大雷雨炸高雄升級豪雨特報「一級淹水警戒」　南屏防大雨

▲大雷雨炸高雄。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

高雄升級「豪雨特報」！中央氣象局表示，玲玲颱風外圍環流影響，易有短時強降雨，今天（4日）高雄市有局部大雨或豪雨發生的機率，台南、屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。氣象局同時對高雄市發布「大雷雨即時訊息」，持續時間至上午8時30分止。水利署也對高雄市發布「一級淹水警戒」。

豪雨特報：高雄市

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大雨特報：台南市、屏東縣

氣象局觀測，玲玲中心氣壓975百帕，今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東方390公里海面上，以每小時7公里速度向北北東進行，中心附近最大風速每秒30公尺（即每小時108公里），相當於11級風，瞬間最大陣風每秒38公尺（即每小時137公里），相當於13級風，7級風暴風半徑150公里，10級風暴風半徑50公里。

▼玲玲今晨2時以每小時7公里速度向北北東進行。（圖／翻攝RAMMB）

氣象局預報員李孟軒接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，玲玲有機會再增強，最快今轉為中颱，暴風圈也會再擴大，今和周四受到其外圍環流影響，全台易有大雨或豪雨。他說，玲玲目前在台灣東部海面，不會發海上警報，以偏北北東方向移動，速度沒很快，每小時約10到15公里，東半部、南部和基隆北海岸要注意長浪，預計周五下半天逐漸離開東側海域，偏北前往韓國。

李孟軒指出，周五到周日持續有北上的低壓帶影響，迎風面中南部、花東有短暫陣雨，其他地區以午後雷雨為主；下周一開始，天氣逐漸轉為穩定。