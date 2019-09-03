　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台大生也迷惘！　6成不願再讀目前科系、3成沒時間思考人生

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／記者季相儒攝）

▲近6成台大生不願意再選擇現在就讀的科系、近3成台大生坦言自己根本沒有時間思考生涯探索的問題。（圖／記者季相儒攝）

記者崔至雲／台北報導

《親子天下》今（3日）公布台大學生生涯探索調查報告，調查結果顯示，近6成學生不願意再選擇現在就讀的科系、近3成台大生也坦言自己根本沒有時間思考生涯探索的問題，台大生期盼，多些社會參與、增加動手做的專題及選修，以及家長能與孩子有更多的溝通。

親子天下在今年5月15日到6月15日，針對台大生做了一份「適性學習、生涯探索滿意度網路調查」，有效回收問卷共784份。調查發現，近800位的台大學生，在中小學階段努力學習，進入了台大，但若有第二次機會，卻僅有44%的台大生表示仍會選擇現在就讀的科系。

請繼續往下閱讀...

▲▼高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／記者季相儒攝）

▲台大生期盼，父母可以在國中小階段，甚至更早，就開始帶領自己進行生涯探索，認識自己的興趣。（圖／記者季相儒攝）

調查也顯示，在國高中階段，關於選填大學志願和生涯探索，42%的台大生表示學校最常做的事情就是排滿各種考試。24%台大生也坦言自己根本沒有時間思考生涯探索的問題。有台大生說到，大學念什麼科系，往往是考試成績的直接結果，有了分數，看落點到哪裡就讀什麼科系，因此，這次受訪的39%台大生說，填志願時才決定要念的科系，16%說一直到現在，都不確定自己想念什麼科系。

台大生期望，雖說有如此高比率的台大學生正面臨著生涯的迷惘與茫然，但他們其實很清楚國高中階段要怎麼改變，對他們比較好。近四成的台大生說，如果可以重來，最希望在國高中階段，多一點社會的參與。也希望學校可以少一點死背型的考試，多設計一些動手做專題的機會和增加選修課。

另外，有28％台大生希望父母可以在國中小階段，甚至更早，就開始帶領自己進行生涯探索，認識自己的興趣。此外，72%台大生也想告訴國中小生的父母，「請多聽聽孩子說話，常和孩子聊天」。
 

ET快訊
驚悚影片曝！國道1號黑車路肩飄移　他閃過卻「碰碰車」式連撞2
嘉義少年離奇墜溪中浮沉30小時！他卡河床大石全身虛脫..家屬
對流雲系旺盛　中南部7縣市大雨特報！防雷擊強陣風
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

我想吃掉你的姨丈！書店老闆超強技能　客人報錯書名再荒謬都能找到

電車線降下歪斜！台鐵新竹北湖站雙線停駛　富岡=湖口公路接駁

衛生福利部台南醫院　全國新創抗衰弱「一條龍」服務

U18戰勝甲子園明星隊　日網友沸騰：台灣本來就很強

台大生也迷惘！　6成不願再讀目前科系、3成沒時間思考人生

影／對流雲系旺盛　大雷雨襲嘉義台南！中南部7縣市「大雨特報」來了

玲玲帶雨彈北上今晚起炸北東　劍魚西南氣流周末恐影響中南部

癌末爸爸圓夢　坐推床「陪第一天上幼兒園的女兒進教室」　　

影／打UberEats雞排店遭除名！總公司：即日起停用商標　網友大讚3Q

爆紅禁書作者超強解夢！最多人「夢到考試」代表現實生活遇到ＯＯ

韓國瑜怒轟密謀換瑜是腦袋進水 直播怒嗆：支持台獨去投蔡英文

「誰叫她不來接我」醉老公回家怒 拿槍朝孕妻連轟4槍...頭胸中彈！

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

1.2萬人搶當高市「底薪32K」清潔隊員　錄取率1.5％！孕婦、留美碩士都來拚

不甩紅旗警告！陸客仍下海戲水 導遊態度囂張...遇墾管處急道歉

《德魯納》殺青IU美到鎂光燈不想停　呂珍九、P.O..每個都好喜歡

太妍頂新髮型走機場！　白皙皮膚＋大長腿超仙

目睹女友被推撞水泥護欄氣炸… 跑車男「掏鋸子割脖」互毆見血

成績≠成就！人力將被機器取代 他拍片諷現存「填鴨式教育制度」

網紅開箱3千元iPhone 11山寨機 「尋找iPhone」竟驚見谷歌地圖...

我想吃掉你的姨丈！書店老闆超強技能　客人報錯書名再荒謬都能找到

電車線降下歪斜！台鐵新竹北湖站雙線停駛　富岡=湖口公路接駁

衛生福利部台南醫院　全國新創抗衰弱「一條龍」服務

U18戰勝甲子園明星隊　日網友沸騰：台灣本來就很強

台大生也迷惘！　6成不願再讀目前科系、3成沒時間思考人生

影／對流雲系旺盛　大雷雨襲嘉義台南！中南部7縣市「大雨特報」來了

玲玲帶雨彈北上今晚起炸北東　劍魚西南氣流周末恐影響中南部

癌末爸爸圓夢　坐推床「陪第一天上幼兒園的女兒進教室」　　

影／打UberEats雞排店遭除名！總公司：即日起停用商標　網友大讚3Q

爆紅禁書作者超強解夢！最多人「夢到考試」代表現實生活遇到ＯＯ

簽1年住2個月就退租！她怒飆房東「南部張淑晶」GG了　法官認證：妨害名譽

世籃賽／法國巨塔戈貝爾一早被挖起來藥檢　怒轟FIBA不尊重

Baby側臉「下巴詭異凸一大包」　無P截圖瘋傳...網嚇到：掉出來了

時力確定開鍘高潞‧以用　台大教授鄭秀玲遞補不分區立委

遇到感情就容易犯傻的3大「癡情」星座女！金牛不到最後不掉淚

垃圾掩埋場挖出「哭泣虎斑」！怪手司機循聲音徒手翻：誰這麼殘忍

台北公開賽／戴資穎左訓治療調整沒參賽　為中國賽備戰

華聞快遞／珠江西岸「先進裝備製造業」迅猛崛起　撬動高品質發展

楊繡惠遭閨蜜背叛！　爆氣發文「付出完全被踐踏」...爆鬧翻沈玉琳舊愛！

凱文哈特深夜車禍「背部重傷」急送醫　貝克漢PO照集氣：我準備冷水澡等你

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

生活熱門新聞

劍魚生成將大迴轉！玲玲今晚水氣..

客滿要等2小時！候位一家人問一..

好市多中和店將實施新政策　網推..

女騎士大露裸背　車友：可幫擦防..

韓國瑜惹怒媽祖退駕！乩童曝關鍵..

咖啡店長深溝收銀爆紅　網全神到

女兒寫一半「變鏡像了」專家解答

辦健身房7個月0改變！辣妹1句..

玲玲狂奔逼台恐發海警！大雨灌2..

「寶雅PK大冰奶」誰強　8成網..

中和等紅燈「美背太銷魂」本尊現..

就是今天！秋冬遊補助爽賺200..

即／雙颱共舞！14號劍魚颱風生..

3Q總公司：打UberEats..

更多熱門

相關新聞

管中閔要新生丟掉幻想：心胸寬一點

台灣大學108學年度開學典禮暨新生學習入門書院今（1日）盛大舉行。台大校長管中閔致詞表示，台大會給大家不同訓練，但無法保障讓大家未來一片坦途，台大也不會是所有學生人生中的高峰，期盼所有新生讓心胸寬一點，少一點成見，多一些包容 ，少一些偏信。

力抗罕病上台大！她懷夢「出國深造」卻墜樓

即／台大女大生墜樓　無生命跡象

攝護腺癌骨轉移福音　「鐳223」治療更給力

財務專家倡及時行樂？他寧沒房裸退「頂多回地鼠國」

關鍵字：

台大科系人生台大生生涯

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

劍魚生成將大迴轉！玲玲今晚水氣到周三四全台防大雨

客滿要等2小時！候位一家人問一句話　客：食慾沒了

17歲女兒懷孕！鋼鐵爸「最後1句話」她心痛哭了

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

阿嬌老公爆「約炮豪乳女網紅」！視訊截圖傳出

好市多中和店將實施新政策　網推爆

BMW對決 MX-5　北宜廝殺雙濺血

韓國瑜伽老師直播　「狂炸左右雪乳」

小禎同框隋棠！一往下看網傻了

上海Costco開幕5天「爆退卡人潮」

整理釋迦摸到一條長軟軟　她秒用膠帶黏

2女一起洗澡！下秒她裸體「無傷痕」斃命

女騎士大露裸背　車友：可幫擦防曬嗎～

「包龍星」再爆押人妻女　逼人不准搶生意

95億「鍍金運河」啟用14hrs就潰堤

更多

最夯影音

更多

韓國瑜怒轟密謀換瑜是腦袋進水 直播怒嗆：支持台獨去投蔡英文

「誰叫她不來接我」醉老公回家怒 拿槍朝孕妻連轟4槍...頭胸中彈！

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

1.2萬人搶當高市「底薪32K」清潔隊員　錄取率1.5％！孕婦、留美碩士都來拚

不甩紅旗警告！陸客仍下海戲水 導遊態度囂張...遇墾管處急道歉

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面