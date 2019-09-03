台大生也迷惘！　6成不願再讀目前科系、3成沒時間思考人生

▲近6成台大生不願意再選擇現在就讀的科系、近3成台大生坦言自己根本沒有時間思考生涯探索的問題。（圖／記者季相儒攝）

記者崔至雲／台北報導

《親子天下》今（3日）公布台大學生生涯探索調查報告，調查結果顯示，近6成學生不願意再選擇現在就讀的科系、近3成台大生也坦言自己根本沒有時間思考生涯探索的問題，台大生期盼，多些社會參與、增加動手做的專題及選修，以及家長能與孩子有更多的溝通。

親子天下在今年5月15日到6月15日，針對台大生做了一份「適性學習、生涯探索滿意度網路調查」，有效回收問卷共784份。調查發現，近800位的台大學生，在中小學階段努力學習，進入了台大，但若有第二次機會，卻僅有44%的台大生表示仍會選擇現在就讀的科系。

請繼續往下閱讀...

▲台大生期盼，父母可以在國中小階段，甚至更早，就開始帶領自己進行生涯探索，認識自己的興趣。（圖／記者季相儒攝）

調查也顯示，在國高中階段，關於選填大學志願和生涯探索，42%的台大生表示學校最常做的事情就是排滿各種考試。24%台大生也坦言自己根本沒有時間思考生涯探索的問題。有台大生說到，大學念什麼科系，往往是考試成績的直接結果，有了分數，看落點到哪裡就讀什麼科系，因此，這次受訪的39%台大生說，填志願時才決定要念的科系，16%說一直到現在，都不確定自己想念什麼科系。

台大生期望，雖說有如此高比率的台大學生正面臨著生涯的迷惘與茫然，但他們其實很清楚國高中階段要怎麼改變，對他們比較好。近四成的台大生說，如果可以重來，最希望在國高中階段，多一點社會的參與。也希望學校可以少一點死背型的考試，多設計一些動手做專題的機會和增加選修課。

另外，有28％台大生希望父母可以在國中小階段，甚至更早，就開始帶領自己進行生涯探索，認識自己的興趣。此外，72%台大生也想告訴國中小生的父母，「請多聽聽孩子說話，常和孩子聊天」。

