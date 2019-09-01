管中閔要新生丟掉幻想：心胸寬一點、少一點成見、多一些包容

▲管中閔表示，台大會給大家不同訓練，但無法保障讓大家未來一片坦途。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

台灣大學108學年度開學典禮暨新生學習入門書院今（1日）盛大舉行。台大校長管中閔致詞表示，台大會給大家不同訓練，但無法保障讓大家未來一片坦途，台大也不會是所有學生人生中的高峰，期盼所有新生讓心胸寬一點，少一點成見，多一些包容 ，少一些偏信。

管中閔說，如今崗位很難在各種活動中避免致詞環節，並說《博恩夜夜秀》主持人博恩今年在建中畢業典禮講的幾句話，很能代表他的想法，修改了一點作為今天開場。管中閔說，人生不會因為這10分鐘有任何改變，自己只有一個目標就是盡量不要搞得太尷尬，而進入台大是台灣許多年輕人目標，坐在這的都是經過多年努力、層層考驗，在眾人讚賞進入台大，然而要請大家想想，心目中的台大是怎樣的地方，台大在人生中代表什麼意義，或者說期望未來4年台大教育將如何形塑或改變自己的人生。

請繼續往下閱讀...

▲典禮現場估計有1800人。（圖／記者許展溢攝）

管中閔指出，有人覺得台大就是人生的高峰，經過台大幾年訓練，未來在職場能大顯身手開創自己輝煌人生，但是在他看來，這些答案並不完全正確，台大當然是台灣最好的大學，但顯然不是亞洲最好的大學（至少目前還不是） ，如果以為台大將會帶給大家更多機會，要趕快丟掉這些幻想，走出台灣面向世界，會發現那裡群雄環伺，競爭激烈殘酷，除非自己更努力，能夠證明自己夠特別，否則這世界並不會替任何人留下優先座。

管中閔直言， 台大不會是大家人生的高峰，因為世界這麼廣闊，未來這麼長遠，台大只會是人生中一部分，大家的高峰不該只停留在這大學18至22歲的4年階段，未來4年可以有不同選擇，可以選擇春風得意馬蹄疾，一旦看遍長安花 ，也可以選擇辛苦一點認真學習，不同選擇將會決定未來高峰所在，以及企及的高度。

▲台大新生坐在台下聆聽管中閔致詞。（圖／記者許展溢攝）

管中閔說，台大的確會給大家不同訓練，但台大無法保障未來一片坦途，工作、生活上得心應手，今天很幸運或也很不幸運的身處前所未有變局，科技快速進步、社會快速變動，知識更以驚人的速度在更新，大家都能夠感覺到嶄新的未來浮現，只是不清楚會有怎樣的面貌，台大訓練可以提供大家面對未來能力， 但還有很多空白等待大家去自己開發、探索。

管中閔表示，也許有人會想，台大如果無法保障光明前景，未來還要靠自己努力，為何還要坐在這邊聽他絮絮叨叨，自己也不是要澆大家冷水 ，而是面對前所未有變局 ，未來4年，不妨讓眼界高一點，多看看別人成就，多看看國際的進步，讓心胸寬一點，少一點成見，多一些包容，少一些偏信，讓學習緯度增加一點，讓自己多接收一點增加新觀念，並涉及其他領域，人文與科技不應該是互斥而是互補。

▲管中閔希望學生們能少一點自得與自滿。（圖／記者許展溢攝）

最後管中閔強調，為來4年如果可以，對自己的標準再提升一點，少一點自得與自滿 ，多一些理想跟謙遜 ，相信台大人可以不同於其他學生應該不是身分問題，是台大人有更高眼界及對許多理想的堅持，在大家追逐進步同時，也要向同學、家長保障，學校行政團隊會以同學一起同行，成為大家前進時的支柱跟墊腳石。