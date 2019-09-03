「媽祖鯖保庇」平安符限量索取　「縣府打拼陣線聯盟」粉墨登場

▲限量索取的北台灣媽祖文化節「媽祖鯖保庇」車掛版平安符。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

「2019北臺灣媽祖文化節-蘭陽媽祖護臺灣」將於9月6日至9月8日（農曆8月8日至8月10日）展開海、陸遶境民俗慶典活動。為了祈求活動平安及增添晚會活動的趣味性，活動平安符「媽祖鯖保庇」及由縣府一級主管組成的「縣府打拼陣線聯盟」皆於3日一同亮相登場。

▲「2019北臺灣媽祖文化節-蘭陽媽祖護臺灣」將於6日至8日展開海、陸遶境。（圖／記者游芳男翻攝）

宜縣府指出，以大紅祥瑞色為底的車掛版平安符，正面有可愛Q版媽祖居中笑容可掬，身穿「天后」黃色龍袍神衣，穿戴鳳冠霞披，彰顯尊貴不凡。

Q版千里眼、順風耳面帶微笑護佑兩旁，樣式祥瑞討喜。背面則為突顯此次值東宮廟南天宮所在的南方澳漁港特色，以「鯖保庇」三個字，取宜蘭腔「勁」的諧音，象徵媽祖文化節與南方澳鯖魚節、鯖魚祭的結合。

宜縣府表示，每個平安符袋裡面均裝有一張經媽祖印加持過，可保平安的令符。民眾可於9月6日到9月8日陸域遶境途中，在每個會香與鑽轎底地點向媽祖祈求索取，數量有限，發完為止。

另外，活動第3天（9月8日）將在南方澳第三漁港碼頭廣場舉行「媽祖之夜─『迎媽祖 呷拜拜』千桌福宴」晚會活動，共有18家宜蘭在地知名的餐廳業者，推出具有宜蘭12鄉鎮不同特色的當地美食。預計將有超過1萬5千名賓客蒞臨蘇澳地區，帶來可觀的觀光人潮與經濟效益。

▲「縣府打拼陣線聯盟」3日粉墨登場。（圖／記者游芳男翻攝）

此外，媽祖之夜除可欣賞到知名藝人、歌星精彩的節目表演外，縣府一級主管也將組成「縣府打拼陣線聯盟」登台演出。為增添晚會活動的可看性及豐富度，這群親力親為的一級主管利用下班後的零散時刻，高度專注地集中練習，從初始同手同腳、向右轉還是向左轉的難題，到逐步收攏聚集、整齊劃一，再再展現縣府團隊在工作打拼之餘，也是一群具有高度活力與歡樂感染力性的優秀團隊。