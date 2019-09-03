　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

竹科大地主偷腥「手殘傳照給正宮」挨告　報復討數億房產…法官最後同意了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼新竹科學園區,竹科。（圖／翻攝自Google）

▲一位竹科大地主被抓到偷吃後，竟然跟妻子要回土地。示意圖非本文當事人所有土地。（圖／翻攝自Google）

記者葉國吏／綜合報導

一位家財萬貫的「竹科大地主」，因為偷吃越籍女移工還拍照片，結果一時手殘把照片傳給老婆，讓老婆怒告大地主通姦。大地主為了報復，直接把登記在妻子名下、位在竹科周遭價值好幾億的土地全數收回。

根據《自由時報》報導，陳姓「竹科大地主」因偷吃越籍女移工、傳錯照片被妻子發現，憤而提出妨害家庭告訴，新竹地院依通姦罪判刑大地主6月徒刑。

▲▼ 性侵、迷姦、撿屍、強暴（圖／記者黃克翔攝）

▲竹科大地主偷情女移工拍照，結果因傳錯照片被妻子發現。示意圖非當事人。（圖／記者黃克翔攝）

大地主遭判刑後很火大，加上妻子離家出走，他便向法院提告請求履行同居勝訴，並陸續提出民刑事訴訟，要求妻子返還登記在她名下、價值數億元的竹科周邊土地。另外，就連當初在加拿大賣房所得4700萬元台幣也一併要求返還。

妻子說，當時懷孕時公婆說，每生一個小孩就會送她房子、土地、現今，現在已經生了5名子女。而且銀行帳戶內存款是大地主感謝她婚後對家庭的貢獻所贈予，更是她老年生活保障，不是大地主的財產。

但法官認為，雖然銀行帳戶戶名是妻子，但款項實際上是大地主所有，已構成侵權行為及不當得利，判妻子應返還台幣4700萬元。

ET快訊
「韓朱配」成形！勝選3支箭曝光　韓冰親點「神祕操盤手」歸隊
小禎瘦成XS「穿緊身褲同框隋棠」　一往下看…網全傻了！
黃小妹考上嘉女！母打工養三口10年沒回家　縣長諾：送她去看外
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

父帶2子女尋短　「剝奪子女生命權」被求重刑20年

竹東殘忍囚禁！砍斷仇家「左手食指、中指、無名指」丟棄　縫不回來

竹科大地主偷腥「手殘傳照給正宮」挨告　報復討數億房產…法官最後同意了

五股巷弄機車自撞違停灑水車　騎士倒地噴血送醫不治

「包龍星」再爆押人妻女　逼「探險直播創辦人」不准搶生意

莽男不滿被分手又遭痛毆　持武士刀衝羊肉爐店砍殺2傷

蘆洲巡邏警巧抓吸毒男　身上疑出盒裝安非他命

開學第一天…濱海公路「賓士撞重機」雙載1死1傷　19歲男大生吐血命危

快訊／台南「狼叔」性侵國小童交保！家長氣到流產…檢再聲請羈押獲准

護乘客喪命！勇警李承翰93軍人節入祀忠烈祠…成為第96位烈士

韓國瑜怒轟密謀換瑜是腦袋進水 直播怒嗆：支持台獨去投蔡英文

「誰叫她不來接我」醉老公回家怒 拿槍朝孕妻連轟4槍...頭胸中彈！

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

1.2萬人搶當高市「底薪32K」清潔隊員　錄取率1.5％！孕婦、留美碩士都來拚

不甩紅旗警告！陸客仍下海戲水 導遊態度囂張...遇墾管處急道歉

太妍頂新髮型走機場！　白皙皮膚＋大長腿超仙

成績≠成就！人力將被機器取代 他拍片諷現存「填鴨式教育制度」

酒窩女選手甜唱改編版《戀人未滿》　哈林、李榮浩、王力宏都超愛！

目睹女友被推撞水泥護欄氣炸… 跑車男「掏鋸子割脖」互毆見血

星巴克買1送1「連續30天」　簡單3步驟...每天花5秒爽賺1杯

父帶2子女尋短　「剝奪子女生命權」被求重刑20年

竹東殘忍囚禁！砍斷仇家「左手食指、中指、無名指」丟棄　縫不回來

竹科大地主偷腥「手殘傳照給正宮」挨告　報復討數億房產…法官最後同意了

五股巷弄機車自撞違停灑水車　騎士倒地噴血送醫不治

「包龍星」再爆押人妻女　逼「探險直播創辦人」不准搶生意

莽男不滿被分手又遭痛毆　持武士刀衝羊肉爐店砍殺2傷

蘆洲巡邏警巧抓吸毒男　身上疑出盒裝安非他命

開學第一天…濱海公路「賓士撞重機」雙載1死1傷　19歲男大生吐血命危

快訊／台南「狼叔」性侵國小童交保！家長氣到流產…檢再聲請羈押獲准

護乘客喪命！勇警李承翰93軍人節入祀忠烈祠…成為第96位烈士

「新身分證」公開招標急喊卡　48億身分證標案就是要給它

印度42年蓋95億「鍍金運河」　啟用14小時就潰堤…官員：老鼠害的

父帶2子女尋短　「剝奪子女生命權」被求重刑20年

竹東殘忍囚禁！砍斷仇家「左手食指、中指、無名指」丟棄　縫不回來

「早上喝咖啡醒腦」　5個看似有益卻暗藏壞處的習慣

Note 10崩解Apple信仰？資深果粉「寶爺」：今年可能不會為蘋果充值

金鐘54／「姐妹」共事一夫30年！謝瓊煖演隱形正宮：她不覺得委屈

高雄大八飯店新買主曝光！　最快下週進駐經營

張育成1下強勁三壘滾地被攔下　未能繼續得分攻勢

「韓朱配」成形！勝選3支箭曝光　韓冰親點「神祕操盤手」歸隊

「誰叫她不來接我」醉老公回家怒 拿槍朝孕妻連轟4槍...頭胸中彈！

社會熱門新聞

BMW對決 MX-5　北宜廝殺..

爆乳「偽娘」一夜情榨乾　全台7..

整理釋迦摸到一條長軟軟　她秒用..

「包龍星」再爆押人妻女　逼人不..

到南投玩！重機男載妻撞分隔島噴..

快訊／台南「狼叔」交保！檢再聲..

濱海公路賓士撞重機　19歲男大..

髮蠟哥挺吳小哲　揪網友踢館包龍..

三寶路口迴轉害公車急煞　乘客慘..

國中弟遭3度爆踹噴飛　新莊惡煞..

竹科大地主偷腥挨告　報復討數億..

小王被甩傳人妻裸照　放話炸服務..

醉男夜躺停車場　睡夢中慘遭輾死

台二線賓士轎車疑超車不慎對撞機..

更多熱門

相關新聞

已婚男醫騙女單身交往8年露馬腳

知名已婚中醫師劉學融追求看診的羅姓女子，亮出「配偶欄空白」身分證謊稱自己單身，交往8年間，拍裸照等情侶該做的事都做了，卻被要求要「低調」。事後才發現他除了有妻小，還另有多名女友。羅女要求200萬「封口費」，劉男雖允諾卻分文未給。台中地院審結，判劉男應賠200萬，全案可上訴。

外遇夫狂戰64次！妻離婚告小三慘輸

兒探病驚見老爸喇舌！補教名師外遇大反攻

偷腥下屬逼辭職　小三夫強勢檢舉

竹科女遇甘蔗男　揹315萬還成小三

關鍵字：

婚外情竹科

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

劍魚生成將大迴轉！玲玲今晚水氣到周三四全台防大雨

阿嬌老公爆「約炮豪乳女網紅」！視訊截圖傳出

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

2女一起洗澡！下秒她裸體「無傷痕」斃命

BMW對決 MX-5　北宜廝殺雙濺血

好市多中和店將實施新政策　網推爆

小禎同框隋棠！一往下看網傻了

爆乳「偽娘」一夜情榨乾　全台7男受害

上海Costco開幕5天「爆退卡人潮」

玲玲狂奔逼台恐發海警！大雨灌2天

星巴克杯身暗諷身材　店員被電爆

2年健身成果！長腿妹秀S曲線　網看完秒歪樓

韓國瑜惹怒媽祖退駕！乩童曝關鍵錯誤：不敬

整理釋迦摸到一條長軟軟　她秒用膠帶黏

「包龍星」再爆押人妻女　逼人不准搶生意

更多

最夯影音

更多

韓國瑜怒轟密謀換瑜是腦袋進水 直播怒嗆：支持台獨去投蔡英文

「誰叫她不來接我」醉老公回家怒 拿槍朝孕妻連轟4槍...頭胸中彈！

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

1.2萬人搶當高市「底薪32K」清潔隊員　錄取率1.5％！孕婦、留美碩士都來拚

不甩紅旗警告！陸客仍下海戲水 導遊態度囂張...遇墾管處急道歉

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面