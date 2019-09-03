竹科大地主偷腥「手殘傳照給正宮」挨告　報復討數億房產…法官最後同意了

▲一位竹科大地主被抓到偷吃後，竟然跟妻子要回土地。示意圖非本文當事人所有土地。（圖／翻攝自Google）

記者葉國吏／綜合報導

一位家財萬貫的「竹科大地主」，因為偷吃越籍女移工還拍照片，結果一時手殘把照片傳給老婆，讓老婆怒告大地主通姦。大地主為了報復，直接把登記在妻子名下、位在竹科周遭價值好幾億的土地全數收回。

根據《自由時報》報導，陳姓「竹科大地主」因偷吃越籍女移工、傳錯照片被妻子發現，憤而提出妨害家庭告訴，新竹地院依通姦罪判刑大地主6月徒刑。

▲竹科大地主偷情女移工拍照，結果因傳錯照片被妻子發現。示意圖非當事人。（圖／記者黃克翔攝）

大地主遭判刑後很火大，加上妻子離家出走，他便向法院提告請求履行同居勝訴，並陸續提出民刑事訴訟，要求妻子返還登記在她名下、價值數億元的竹科周邊土地。另外，就連當初在加拿大賣房所得4700萬元台幣也一併要求返還。

妻子說，當時懷孕時公婆說，每生一個小孩就會送她房子、土地、現今，現在已經生了5名子女。而且銀行帳戶內存款是大地主感謝她婚後對家庭的貢獻所贈予，更是她老年生活保障，不是大地主的財產。

但法官認為，雖然銀行帳戶戶名是妻子，但款項實際上是大地主所有，已構成侵權行為及不當得利，判妻子應返還台幣4700萬元。