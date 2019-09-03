　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

未來Family／專訪台北市教育局長曾燦金：創造新方法

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／未來Family）

文／羅梅英

台北市是首善之都，資源多、經費多，雙語教學理當做得有一定程度，做不好才不應該。其實，台北市更難能可貴的是，創造了擴大雙語師資的新方法，運用既有體制的資源做事。包括首創開辦雙語正式教師培育機制、首創聯合甄選教招考雙語教師及公費師資培育等。

台北市教育局長曾燦金分享最近的經驗：有一回出席一場感恩及頒獎典禮，遇到家長會長抓著他問：「我們學校可不可以申請雙語實驗課程學校？」從家長積極爭取學校推雙語，不難看出家長對孩子學英語的急切感。

起步早，三種模式推動英語教學

請繼續往下閱讀...

從很多指標來看，台北市的英語教育起步得很早，目前台北市的英語教學分為三種模式：

1. 小一開始上英文

從91學年度起開始推動小一生學英文，目前小一、小二每週2節英文，中、高年級每週3節，國中每週約4節。

2. 英語融入領域（學科）計畫

在英語課以外的部分領域課程如生活、綜合、藝文、健體等，以英語教學，每週增加約2節聽、說英語的機會。曾燦金表示，重視操作性、藝能性的學科以英文教學，寓教於樂、學生學習的壓力不致於太大。自105學年度實施以來，目前已有29所國小、9所國中，共38校，總共11823名學生參與。

3. 雙語實驗課程

雙語實驗課程是，自一年級開始，每週總授課時數1/3以英語授課，以偏向生活化、操作型的學科為主，且強調主題式跨領域課程設計。106學年度，東新和文昌國小2所學校首度實施雙語實驗課程，隔年增加為5所國小、1所國中。

曾燦金說：「從0到1的突破是最難的，最初試辦的2所學校，所有人張大眼睛看。」從這些學校都成為滿額學校來看，顯然都辦出特色，吸引學生回流。

108學年度共有13所學校開設雙語實驗課程（見表）。109學年度目前確定至少有23所學校，可能還會增加，110學年度預計有26所學校以上。

曾燦金表示，政策方向希望每個行政區至少一所雙語實驗課程學校，原則以規模適中、師資條件足夠、有意願且準備好的學校，優先列為評估名單。

北市今年7月針對學生、家長和老師，進行英語融入領域的問卷調查。有78％的學生自認為英文有進步，100％老師認為學生能夠主動開口說英文，96％的家長贊成持續推動雙語教學，顯示雙語教育獲得高度好評。

▲▼ 。（圖／未來Family）

當16％學校改變，將帶來穿透性影響

從107學年度6所學校，到108學年度13所學校，呈倍數成長。從公共政策的角度來看，當16％以上的人或組織改變時，會有穿透性、產生關鍵性的革命。曾燦金說：「明年一定會持續增加，當學校數量達到16％規模時，就會產生『穿透性』（penetration）。」曾燦金認為，2年後、110學年度應該會是關鍵的時間點，屆時家長會反問：「為什麼我們學校沒有推雙語？」

對於開辦雙語課程，大多數家長和校長躍躍欲試。曾燦金建議，先從英語融入一、兩科開始試行，慢慢起步，最重要的是，學校的師資一定要準備好，不能單靠外師，還必須有中師的搭配。曾燦金說：「教育要翻轉，不是靠top down，而是bottom up，」老師具備專業、熱情和使命感，教育才可能翻轉。

北市首創自編雙語的教材

除了師資，教材也是很重要的關鍵。台北市依照新課綱的「學習內容」和「學習表現」，率先自編雙語教材，出版小一、小二的生活和健體的教材上冊，今年底前將出版下冊。預計111年完成小三至小六健體、藝文、自然3個領域的雙語教材。將來這些教材也會放到台北「酷課雲」平台，不是雙語實驗課程的學校也將能採用。

曾燦金指出，本土化、國際化、全球化的「三化」教育非常重要。本土化從個人生活周遭如社區著手，學校推本土課程就是希望孩子更了解在地特色；國際化和全球化是趨勢，趨勢是不能抵擋的，「大家要去思考：孩子未來學習的圖像是什麼？未來的競爭力是什麼？當你心裡有這些問號，就會去思考方法和資源要不要改變。」

曾燦金表示，新加坡實施雙語28年才成功，台灣應不致於那麼久，但何時會達到目標？「教育無目的論，當我們朝著生活化、國際化的方向，持續往前走，這中間的歷程也就是目的。」

多管齊下找適合的師資

推動雙語教育，師資是最重要的關鍵。對此，台北市多管齊下包括：幫老師增能、召聘老師、培養公費生等，找最適合的老師。

1. 幫老師增能：和美國加州費爾蒙特國際教育機構及LTTC財團法人語言訓練測驗合作，增進各學科以英語教學的技巧和能力。106至107學年度有92位老師受訓，108學年度已再培訓50位。

2. 首創聯合甄選教招考雙語教師：108學年度公立國小教師聯合甄選新增「雙語科」，包括：自然科學、一般體育及視覺藝術三類，錄取雙語雙專長老師14名。

3. 首創開辦雙語正式教師培育機制：甄選通過者依學科領域專長，擔任國小代理教師一年，一年內通過各項考核包括公開授課6堂，將成為109學年度正式教師。報名19位，其中有9人來自私校。

4. 公費師資培育：和台師大及台北市立大學合作培養公費生，預約未來的教師。預計111學年度11人，112學年度34人。
曾燦金表示，就像北市當初推小一開始上英文，校長都問「師資在哪？」及早準備、加上多管齊下的師資晉用和增能管道，讓老師愈來愈強大、來源愈來愈多元。

現階段台北市推雙語實驗課程，以外籍教師協同教學的方式，每所開辦的學校至少有1個外師，未來希望以中師為主，如此較能永續經營。

延伸閱讀：

1.任何事，取決於心態

2.爸爸必看：父親不只是「付清」你是兒女的最佳榜樣，請好好照顧自己的身心健康

3.給小一媽媽的建議：教室裡有「黑洞」，開學文具用品請這樣準備

▲▼ 。（圖／未來Family）
 

ET快訊
人妻熱戀已婚男同事「瘋狂壞壞」懷孕　設局綠帽夫補票墮胎..G
獨／韓國瑜副手名單有3份！朱立倫不要位子一定會幫忙
穿拖鞋買肉圓中20.47億！史上第四高威力彩得主是吳宗憲友
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

消失的眷村、巨輪下的1949　「戰後的移民文學」特展軍人節開跑

讚台灣月子中心！人母神譬喻新手村打臉酸民　住過秒肯定：不管哪國都會愛

電車線歪斜！台鐵富岡=湖口公路接駁　北湖站單線雙向行駛

多維TW／組黨一定有風險　柯文哲只能戮力一搏

「玲玲」颱風引外圍環流！　中南部晚間防局部性豪大雨

未來Family／學生畢業中英文都好　才是雙語教育

遠東科大招生績效列教師評鑑　教育部糾正：擬扣獎補助、招生名額

未來Family／專訪台北市教育局長曾燦金：創造新方法

四人居陋室無衛浴廚房　慈濟助修繕讓居家清淨舒適

60本書適合中小學生看！資深編輯帶路「中小學生讀物選介」線上書展

韓國瑜怒轟密謀換瑜是腦袋進水 直播怒嗆：支持台獨去投蔡英文

「誰叫她不來接我」醉老公回家怒 拿槍朝孕妻連轟4槍...頭胸中彈！

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

1.2萬人搶當高市「底薪32K」清潔隊員　錄取率1.5％！孕婦、留美碩士都來拚

不甩紅旗警告！陸客仍下海戲水 導遊態度囂張...遇墾管處急道歉

《德魯納》殺青IU美到鎂光燈不想停　呂珍九、P.O..每個都好喜歡

太妍頂新髮型走機場！　白皙皮膚＋大長腿超仙

目睹女友被推撞水泥護欄氣炸… 跑車男「掏鋸子割脖」互毆見血

成績≠成就！人力將被機器取代 他拍片諷現存「填鴨式教育制度」

網紅開箱3千元iPhone 11山寨機 「尋找iPhone」竟驚見谷歌地圖...

消失的眷村、巨輪下的1949　「戰後的移民文學」特展軍人節開跑

讚台灣月子中心！人母神譬喻新手村打臉酸民　住過秒肯定：不管哪國都會愛

電車線歪斜！台鐵富岡=湖口公路接駁　北湖站單線雙向行駛

多維TW／組黨一定有風險　柯文哲只能戮力一搏

「玲玲」颱風引外圍環流！　中南部晚間防局部性豪大雨

未來Family／學生畢業中英文都好　才是雙語教育

遠東科大招生績效列教師評鑑　教育部糾正：擬扣獎補助、招生名額

未來Family／專訪台北市教育局長曾燦金：創造新方法

四人居陋室無衛浴廚房　慈濟助修繕讓居家清淨舒適

60本書適合中小學生看！資深編輯帶路「中小學生讀物選介」線上書展

楊謹華正面大挖空「胸」狠逛BV　驕傲爆天天洗澡養美胸

拚市政行程又有韓粉喊「凍蒜」　韓國瑜忙撇清：這個時間跟選舉無關

歡迎來台東移訓！　國訓與東體攜手設立東部訓練基地

少女被拐下海！月入高達40萬+送iPhone7　逼先「試車」後卻一場空

蘇貞昌喊話郭台銘：投資中國大陸也能投資台灣「才是愛台表現」

長期胃抽痛！專家曝「2飲食重點」減不適...想護胃吃這些

頂烈日+翻越礁石搬運遺體　15海巡隊員12小時全虛脫：這一切都值得！

早上大吵一架！母剛跳日月潭命危　兒接著醉倒停車場...下秒遭輾爆頭慘死

青年諮詢委員會沒動靜　中市府：最晚10月上旬成立

韓國瑜又喊蓋機場、賽車場...蘇貞昌傻眼：幾帖藥方到處賣沒一個實現

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

生活熱門新聞

劍魚生成將大迴轉！玲玲今晚水氣..

客滿要等2小時！候位一家人問一..

好市多中和店將實施新政策　網推..

女騎士大露裸背　車友：可幫擦防..

韓國瑜惹怒媽祖退駕！乩童曝關鍵..

咖啡店長深溝收銀爆紅　網全神到

辦健身房7個月0改變！辣妹1句..

女兒寫一半「變鏡像了」專家解答

玲玲狂奔逼台恐發海警！大雨灌2..

「寶雅PK大冰奶」誰強　8成網..

中和等紅燈「美背太銷魂」本尊現..

就是今天！秋冬遊補助爽賺200..

3Q總公司：打UberEats..

即／雙颱共舞！14號劍魚颱風生..

更多熱門

相關新聞

卓榮泰槓上柯文哲　怒提3問

台北市長柯文哲針對民進黨競選經費，直呼很可怕，但遭到民進黨主席卓榮泰打臉，更反問他在各縣市趴趴跑的經費問題；隨後卓榮泰再次發文嗆聲，要求他不要一再搬弄話術，又扯出「國家機密」、「寄生蟲」，想無限上綱、轉移焦點。

信義區0賠售樓王　屋主持有8年賺3千萬！他洩「沒賺那麼多」秘辛

北捷擬砍電子票證8折優惠　柯P證實討論中

郭台銘表態獨立參選　柯P：順其自然就好

民眾黨主席被親民黨提名？柯P：應該不會發生

關鍵字：

未來Family雙語教育台北市教育局長曾燦金

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

劍魚生成將大迴轉！玲玲今晚水氣到周三四全台防大雨

客滿要等2小時！候位一家人問一句話　客：食慾沒了

17歲女兒懷孕！鋼鐵爸「最後1句話」她心痛哭了

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

阿嬌老公爆「約炮豪乳女網紅」！視訊截圖傳出

好市多中和店將實施新政策　網推爆

BMW對決 MX-5　北宜廝殺雙濺血

韓國瑜伽老師直播　「狂炸左右雪乳」

上海Costco開幕5天「爆退卡人潮」

整理釋迦摸到一條長軟軟　她秒用膠帶黏

小禎同框隋棠！一往下看網傻了

女騎士大露裸背　車友：可幫擦防曬嗎～

2女一起洗澡！下秒她裸體「無傷痕」斃命

「包龍星」再爆押人妻女　逼人不准搶生意

95億「鍍金運河」啟用14hrs就潰堤

更多

最夯影音

更多

韓國瑜怒轟密謀換瑜是腦袋進水 直播怒嗆：支持台獨去投蔡英文

「誰叫她不來接我」醉老公回家怒 拿槍朝孕妻連轟4槍...頭胸中彈！

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

1.2萬人搶當高市「底薪32K」清潔隊員　錄取率1.5％！孕婦、留美碩士都來拚

不甩紅旗警告！陸客仍下海戲水 導遊態度囂張...遇墾管處急道歉

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面