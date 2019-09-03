未來Family／專訪台北市教育局長曾燦金：創造新方法

文／羅梅英

台北市是首善之都，資源多、經費多，雙語教學理當做得有一定程度，做不好才不應該。其實，台北市更難能可貴的是，創造了擴大雙語師資的新方法，運用既有體制的資源做事。包括首創開辦雙語正式教師培育機制、首創聯合甄選教招考雙語教師及公費師資培育等。

台北市教育局長曾燦金分享最近的經驗：有一回出席一場感恩及頒獎典禮，遇到家長會長抓著他問：「我們學校可不可以申請雙語實驗課程學校？」從家長積極爭取學校推雙語，不難看出家長對孩子學英語的急切感。

起步早，三種模式推動英語教學

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從很多指標來看，台北市的英語教育起步得很早，目前台北市的英語教學分為三種模式：

1. 小一開始上英文

從91學年度起開始推動小一生學英文，目前小一、小二每週2節英文，中、高年級每週3節，國中每週約4節。

2. 英語融入領域（學科）計畫

在英語課以外的部分領域課程如生活、綜合、藝文、健體等，以英語教學，每週增加約2節聽、說英語的機會。曾燦金表示，重視操作性、藝能性的學科以英文教學，寓教於樂、學生學習的壓力不致於太大。自105學年度實施以來，目前已有29所國小、9所國中，共38校，總共11823名學生參與。

3. 雙語實驗課程

雙語實驗課程是，自一年級開始，每週總授課時數1/3以英語授課，以偏向生活化、操作型的學科為主，且強調主題式跨領域課程設計。106學年度，東新和文昌國小2所學校首度實施雙語實驗課程，隔年增加為5所國小、1所國中。

曾燦金說：「從0到1的突破是最難的，最初試辦的2所學校，所有人張大眼睛看。」從這些學校都成為滿額學校來看，顯然都辦出特色，吸引學生回流。

108學年度共有13所學校開設雙語實驗課程（見表）。109學年度目前確定至少有23所學校，可能還會增加，110學年度預計有26所學校以上。

曾燦金表示，政策方向希望每個行政區至少一所雙語實驗課程學校，原則以規模適中、師資條件足夠、有意願且準備好的學校，優先列為評估名單。

北市今年7月針對學生、家長和老師，進行英語融入領域的問卷調查。有78％的學生自認為英文有進步，100％老師認為學生能夠主動開口說英文，96％的家長贊成持續推動雙語教學，顯示雙語教育獲得高度好評。

當16％學校改變，將帶來穿透性影響

從107學年度6所學校，到108學年度13所學校，呈倍數成長。從公共政策的角度來看，當16％以上的人或組織改變時，會有穿透性、產生關鍵性的革命。曾燦金說：「明年一定會持續增加，當學校數量達到16％規模時，就會產生『穿透性』（penetration）。」曾燦金認為，2年後、110學年度應該會是關鍵的時間點，屆時家長會反問：「為什麼我們學校沒有推雙語？」

對於開辦雙語課程，大多數家長和校長躍躍欲試。曾燦金建議，先從英語融入一、兩科開始試行，慢慢起步，最重要的是，學校的師資一定要準備好，不能單靠外師，還必須有中師的搭配。曾燦金說：「教育要翻轉，不是靠top down，而是bottom up，」老師具備專業、熱情和使命感，教育才可能翻轉。

北市首創自編雙語的教材

除了師資，教材也是很重要的關鍵。台北市依照新課綱的「學習內容」和「學習表現」，率先自編雙語教材，出版小一、小二的生活和健體的教材上冊，今年底前將出版下冊。預計111年完成小三至小六健體、藝文、自然3個領域的雙語教材。將來這些教材也會放到台北「酷課雲」平台，不是雙語實驗課程的學校也將能採用。

曾燦金指出，本土化、國際化、全球化的「三化」教育非常重要。本土化從個人生活周遭如社區著手，學校推本土課程就是希望孩子更了解在地特色；國際化和全球化是趨勢，趨勢是不能抵擋的，「大家要去思考：孩子未來學習的圖像是什麼？未來的競爭力是什麼？當你心裡有這些問號，就會去思考方法和資源要不要改變。」

曾燦金表示，新加坡實施雙語28年才成功，台灣應不致於那麼久，但何時會達到目標？「教育無目的論，當我們朝著生活化、國際化的方向，持續往前走，這中間的歷程也就是目的。」

多管齊下找適合的師資

推動雙語教育，師資是最重要的關鍵。對此，台北市多管齊下包括：幫老師增能、召聘老師、培養公費生等，找最適合的老師。

1. 幫老師增能：和美國加州費爾蒙特國際教育機構及LTTC財團法人語言訓練測驗合作，增進各學科以英語教學的技巧和能力。106至107學年度有92位老師受訓，108學年度已再培訓50位。

2. 首創聯合甄選教招考雙語教師：108學年度公立國小教師聯合甄選新增「雙語科」，包括：自然科學、一般體育及視覺藝術三類，錄取雙語雙專長老師14名。

3. 首創開辦雙語正式教師培育機制：甄選通過者依學科領域專長，擔任國小代理教師一年，一年內通過各項考核包括公開授課6堂，將成為109學年度正式教師。報名19位，其中有9人來自私校。

4. 公費師資培育：和台師大及台北市立大學合作培養公費生，預約未來的教師。預計111學年度11人，112學年度34人。

曾燦金表示，就像北市當初推小一開始上英文，校長都問「師資在哪？」及早準備、加上多管齊下的師資晉用和增能管道，讓老師愈來愈強大、來源愈來愈多元。

現階段台北市推雙語實驗課程，以外籍教師協同教學的方式，每所開辦的學校至少有1個外師，未來希望以中師為主，如此較能永續經營。

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