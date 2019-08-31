北捷擬砍電子票證8折優惠　柯文哲證實討論中

▲台北捷運悠遊卡取消優惠。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

由於台北捷運的營運成本逐年提升，未來業外收入恐難以支撐，傳出市府研擬取消電子票證8折優惠。市長柯文哲31日受訪時證實有在討論，「近期會針對台北捷運的票價8折問題做一個綜合討論，在未來幾個月我們再來看看政策怎麼做」。

《ETtoday新聞雲》昨獨家報導，北捷擬砍電子票證的8折優惠。柯文哲31日受訪時說，北捷的票價從成立到現在23年沒有條過，剛上任的時候北捷進來報告，那時候已經是19年沒有條，「我說是不是想辦法增加業外收入？」而在過去4年中，台北捷運公司業外收入就是票價以外的收入，包握廣告、租金。

「後來為了這問題，我們把整個廣告的招商辦法也改變，還要求公家機關占用租金比較高的位子，都要移到租金比較便宜的地方」，柯文哲說，所以調一調過去4年業外收入成長相當多，不過這只是又撐了4年，物價還是在上漲，「所以最近進來報告說，這個票價23年沒有條，要不要處理？」

▲柯文哲出席2019台北市銀髮族運動會。（圖／記者黃國霖攝）

柯文哲還說，現在大部分人都是買悠遊卡，只要買悠遊卡就是打8折，所以事實上超過90％的人是用悠遊卡在搭車，長期以來那票價實際收入是只有8折，「麻煩的是現在電子支付要進來，我們也不是全部都用悠遊卡，所以其他的電子支付我們要不要也給他8折？這就有問題」。

「不給說我們不公平，給的話開什麼玩笑，每張票價都打8折」，柯文哲說，所以2個問題要處理，23年沒有條票價，第二那打8折的問題也要拿出來處理，「打8折是只有悠遊卡可以打8折？還是每一種不同票證都打8折？所以我也要求說他們近期內針對台北捷運的票價8折問題做一個綜合討論，在未來幾個月我們再來看看政策怎麼做」。

柯文哲說，如果悠遊卡是打8折，面臨的壓力是其他票證進來要不要也給他打8折？這是很大的問題，「不打說為什麼獨厚悠遊卡，你說全部打8折，開玩笑，那我乾脆那個票價就直接乘8折就不要什麼打8折，因為現在大部分都是用悠遊卡在做，這問題要拿出來討論，至於要怎麼做，給我們幾個月時間討論」。