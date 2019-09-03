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瘋電影／人生消極掰　哪裡跌倒哪裡躺好

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文／賴賴

▲▼人生消極掰。（圖／ｉｍｄｂ）

瘋言瘋語：

有強尼戴普，整部電影就是質感不同，從編劇以篇章式的敘事方式開始，五個章節道出強尼用何種態度去面對最後的人生，沒有灑狗血，古典式的教學對話，沒有教條，全是不按牌理邏輯的教育方式，去引導啟發學生，不羈的放任自我卻也是一種風格，整部片雖然平緩卻很好看，尤其是強尼戴普的演技，實在一流。

其實看了片名就完全可以理解電影要說什麼，但是怎麼說才不會讓觀眾有驚喜，這部分考驗著強尼的演技，從未在這麼低成本的電影中演出，所有的配角也都沒有幫忙提高票房的能力，強尼獨挑大樑卻一點都不遜色，在夫妻對簿公堂，強尼形象在美國大貶低的時機下，這部電影也有助強尼在提高聲勢，真心推薦，好作品。

片　　名：人生消極掰
英文名稱：Richard Says Goodbye
類　　型：劇情、喜劇
上映日期：2019-07-26
片　　長：01時30分
導　　演：偉恩羅伯特(Wayne Roberts)
演　　員：強尼戴普(Johnny Depp) 、 柔伊德區(Zoey Deutch)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：采昌


劇情大綱

人生遲早都要掛，不如早點開外掛
大學教授理查(強尼戴普飾演)被醫生診斷出只剩下六個月的生命，於是他決心拋棄一切道德束縛、活出真我。他開始瘋狂的酗酒、吸毒、濫交，但在放縱的過程中，情況卻逐漸失控…究竟，隨心所欲的生活，真的就能讓他獲得快樂和滿足的人生嗎?

▲▼人生消極掰。（圖／ｉｍｄｂ）

▲得知罹癌之後，教課有很大的不同。

▲▼人生消極掰。（圖／ｉｍｄｂ）

▲強尼戴普在這部片中的演出，有很強大的創意效果反而更加凸顯這位另類教授的氣質。

▲▼人生消極掰。（圖／ｉｍｄｂ）

▲人生終究要有一個交心摯友來分擔生命苦痛。


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