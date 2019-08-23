瘋電影／航海王：奪寶爭霸戰　喚醒你的海賊魂

文／賴賴

瘋言瘋語：

這一次的航海王，有別於過去的電影，就視覺上除了擁有電影動畫質感，卻又細膩得將漫畫手感加工上來，所以有很大的懷舊風格和創新視覺感，刻意將畫漫畫的線條筆感增添上去，強調了漫畫風格卻又不失動畫的樂趣，而這樣細緻的安排，使得整部電影就風格凸顯，並滿滿的誠意，而也因如此，他沒在管觀眾要花多少時間入戲，因為漫畫風格就是快狠準，誇張、誇張再誇張。很多橋段都令觀眾笑出聲。

從開場開始就沒有一分鐘是冷場，而參加奪寶爭霸戰這件事情，因為片名已經通知了，所以電影中沒在說明，因為每個都來勢洶洶，信誓旦旦，而爭奪從開場第一秒鐘就開始，打到最後出現了一個類似館長外型反派的「薩諾斯」，他一個人把大家都打趴，所以就更忙了，就這樣到結局，音樂響起，振奮人心的時刻，心裏直喊著『好傻、好天真、好好看』。

整部電影像是在對20年來ONE PIECE航海王漫畫工作者致敬一般，電影散場，無人離席，就連彩蛋結束，觀眾也都沒有離開，這是航海王粉絲絕對不能沒來報到的一部致敬電影，連不是航海王粉絲純粹愛看電影者，都可以感受到那種雙向的暖流，誠意滿滿的娛樂佳作，好像感覺大家有想舉起ONE PIECE手勢的熱血衝動。



片 名：航海王：奪寶爭霸戰

英文名稱：One Piece: Stampede

類 型：動畫、冒險

上映日期：2019-08-21

片 長：01時41分

導演：尾田榮一郎

演員：田中真弓 、 矢尾一樹 、 山口由里子 、 山口勝平 、 中井和哉 、 大谷育江 、 指原莉乃 、 平田廣明

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：台北双喜電影



劇情大綱

收到海賊萬博邀請函的草帽小子一行人，萬博的主旨「尋找海賊王（哥爾羅傑）遺留的寶藏」使得展開了一場寶藏爭奪戰，在這當中各式各樣的威脅也接踵而來，海賊、海軍、王下七武海、革命軍都將亂入發展成混亂的戰鬥。

▲奪寶爭霸戰使大家熱血沸騰。

▲巴列德就像薩諾斯一樣。

▲蛇姬非常好笑。



★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI