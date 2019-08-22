瘋電影／馬拉松武士　幕府「安政遠足」叛亂紀實

文／賴賴

瘋言瘋語：

非常喜歡日本電影工業對社會的影響力，以及對教育觀眾的劇本內涵，超級超級感動，先說電影本身劇情流暢，以馬拉松帶入日本文化，原來日本武士本來就都是用跑的，而當外族文明和本國文明相牴觸時，身為間諜工作者，也應該有道德判斷能力，否則如何稱為人，不論從事什麼行業，如果是非判斷能力都讓失，其實和動物又有什麼差別，從這個角度出發來看這部電影，就人間處處有溫暖。

而這樣的劇本內容放置在現代，卡司又都是年輕偶像，像是對年輕人透過電影，傳遞一個訊息，傳統文化的維持與堅守，有其必要性，不必盲目追求外來的快速科技，一步一腳印踏實的走每一步，果實反而更甜。

最近日本電影頻頻與外來導演合作，期待吸收更多不同文化的長處，與這部電影有異曲同工之妙，進步的方式有很多，但是對自己國土永遠不能失去信心。很棒的內涵。









片 名：馬拉松武士

英文名稱：Samurai Marathon

類 型：劇情

上映日期：2019-05-24

片 長：01時45分

導 演：伯納羅斯(Bernard Rose)

演 員：佐藤健(Takeru Sato) 、 小松菜奈(Nana Komatsu) 、森山未來(Mirai Moriyama) 、 染谷將太(Shota Sometani) 、竹中直人(Naoto Takenaka) 、 豐川悅司(Toyokawa Etsushi)、 長谷川博己(Hiroki Hasegawa)

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：天馬行空



劇情大綱



日本有史以來第一場馬拉松賽事！

江戶幕府末期，鎖國的日本面臨美國強迫開國的威脅，安中藩主－板倉勝明（長谷川博己 飾）為此鍛鍊武士，要求武士們進行一場馬拉松賽跑，最終優勝者就能獲得實現願望的機會。消息一出，全城武士群起激動，有想與公主結婚的傲慢公子哥－辻村平九郎（森山未來 飾）、擁有最快腳程卻被賄絡要求放水的上杉廣之進（染谷將太 飾），連想藉機落跑出城而女扮男裝的雪姬公主（小松菜奈 飾）也來參一腳。

但在比賽前夕卻有人藉機計畫謀反，僅有一人察覺到了事情的不對勁，他是幕府派來的間諜－唐澤甚內（佐藤健 飾）。隨著比賽聲響起，各懷鬼胎的參賽者們終於起跑，與此同時，刺客們也準備展開襲擊。為了拯救所愛之人、守護重要之物，唐澤開始全力奔跑！

本片改編自日本作家土橋章弘的同名小說，史實源於日本史上第一場有紀錄的馬拉松比賽「安政遠足」。角色集結日本超人氣演員佐藤健、小松菜奈、森山未來、染谷將太、竹內直人、豐川悅司、長谷川博己等豪華卡司，一場馬拉松大賽掌握了全日本的未來。

▲外來的官員想要賣武器給日本官方，可惜語言不通。

▲發現外國武器強大時，藩主想要強大自己兵力。

▲身為臥底卻最後變節。



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