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安平開台天后宮文化基金會董事長交接典禮　張省吾功成身退

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▲交接典禮於安平開台天后宮香客大樓舉行，由安平區公所陳俊達主任秘書（中） 擔任監交人，創會董事長張省吾（右），交接給新任董事長盧友禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲交接典禮於安平開台天后宮香客大樓舉行，由安平區公所陳俊達主任秘書（中） 擔任監交人，創會董事長張省吾（右），交接給新任董事長盧友禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

財團法人安平開台天后宮文化基金會9月1日晚上舉行第5屆董事長交接典禮，創會董事長張省吾服務16年功成身退，新任董事長盧友禮表示，會延續張省吾董事長的努力基礎下，推行文化基金會工作，並邀請張省吾擔任榮譽董事長一同來努力。

交接典禮1日晚上於安平開台天后宮香客大樓舉行，由安平區公所陳俊達主任秘書擔任監交人，基金會董事包括台南海事陳海雄前校長、安平國中陳進明前校長、前安平區長林國明、廟方委員黃鏡月、楊張智惠均到場觀禮，場面隆重溫馨。

▲交接典禮於安平開台天后宮香客大樓舉行，由安平區公所陳俊達主任秘書（中） 擔任監交人，創會董事長張省吾（右），交接給新任董事長盧友禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

張省吾1989年起，擔任安平開台天后宮第7屆至第11屆主委，30年來專心廟事及公益活動，於2003年捐助6百萬成立財團法人安平開台天后宮文化基金會，張省吾擔任第1屆至第4屆董事長，推動社會文化及各項公益與藝文活動，簡述如下：（一）發放安平地區低收入戶白米賑濟與慰問金，對安平地區各級學校發放清寒獎學金、進行社團補助與出國比賽經費贊助等。

（二）安平做16歲：安平開台天后宮做16歲成年禮活動，今年邁入第21年，年年推陳出新，是一趟豐富的歷史文化與心靈提升之旅，也是廟宇與文史工作者及區公所合作的典範。（三）鄭成功迎奉媽祖來台350週年文化祭：2011年舉辦「鄭成功迎奉媽祖來台350週年文化祭」活動，於9月5日至30日展開各項活動，期將［安平迎媽祖］祭典成為常態性的文化觀光活動。

▲交接典禮於安平開台天后宮香客大樓舉行，由安平區公所陳俊達主任秘書（中） 擔任監交人，創會董事長張省吾（右），交接給新任董事長盧友禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

（四）「一句好話敬媽祖，一片誠心學媽祖」標語比賽：慶祝天上聖母聖誕，感謝媽祖恩澤，特地舉辦「一句好話敬媽祖，一片誠心學媽祖」標語比賽，今年邁入第8屆，投稿者遍布全台各地，呼籲國人學習媽祖樸實、慈悲、濟世的精神，學習媽祖精神，建立祥和社會。（五）學術研討會與藝陣大賽：2011至2013年，連續3年舉辦「國姓爺與安平媽祖」學術研討會2013年至2016，連續4年舉辦「安平迓媽祖百百旗旗隊藝陣大賽」。

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